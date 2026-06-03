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США вразили ракетою танкер, який прямував до Ірану

02:38 03.06.2026 Ср
2 хв
Чому США завдали удару по танкеру?
aimg Едуард Ткач
Фото: екіпаж не виконав заклики США (Getty Images)

США у вівторок, 2 червня, "вивели з ладу" порожній нафтовий танкер, який прямував до іранського порту. Зокрема, американські війська вдарили по судну ракетою Hellfire.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на CNN і пост Центрального командування США (CENTCOM) у соцмережі Х.

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Згідно із заявою, судно M/T Lexie під прапором Ботсвани прямувало "в міжнародних водах у напрямку острова Харг" (острів розташований у Перській затоці й обробляє до 90% іранського експорту нафти).

Однак екіпаж проігнорував попередження і не виконав накази США про введення блокади суден, що прямують до іранських портів і з них, і як результат - американські війська завдали удару.

"Зрештою американський літак вивів судно з ладу, випустивши ракету Hellfire у машинне відділення, що завадило танкеру досягти Ірану", - йдеться в заяві Центрального командування США.

CNN зазначає, що аналогічним чином війська США вивели з ладу судно, яке теж прямувало до Ірану минулими вихідними.

Також у CENTCOM пишуть, що від початку блокади, розпочатої у квітні, з ладу було виведено 6 суден, і ще 122 судна - переспрямовано.

Стрілянина всупереч перемир'ю

Нагадаємо, в ніч на 26 травня війська США атакували іранські катери і ЗРК, які намагалися встановити міни в Ормузькій протоці і цілилися в американські літаки.

Через кілька днів, 28 числа, американські військові знову завдали ударів по Ірану. Як стверджували джерела ЗМІ, США вдарили по військовому об'єкту, який становив загрозу для сил США і комерційного судноплавства в Ормузькій протоці.

Також ми писали, що минулими вихідними США завдали ударів по іранських радарах і пунктах управління дронами у відповідь на збиття власного безпілотника.

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Сполучені Штати АмерикиІран