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США вплинули на план наземної операції Ізраїлю у Секторі Газа, - Bloomberg

Фото: США вплинули на план наземної операції Ізраїлю у Секторі Газа (Getty Images)
Автор: Константин Широкун

Сполучені Штати вплинули на формування плану Ізраїлю щодо проведення наземної операції в Секторі Газа.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Bloomberg.

За даними агентства, у перші дні після нападу ХАМАС ізраїльські військові говорили, що завдадуть "скоординованих ударів з повітря, моря та землі" для знищення бойовиків у Секторі Газа. Але через кілька днів представники армії Ізраїлю стали відзначати, що наземний наступ може відрізнятись від очікувань: початися пізніше і триватиме довше.

Троє неназваних високопосадовців ізраїльських чиновників повідомили Bloomberg, що роль США у війні Ізраїлю проти руху ХАМАС "глибша і інтенсивніша, ніж будь-який вплив Вашингтона в минулому".

Стверджується, що влада США поділяє мету Ізраїлю зі знищення військової інфраструктури бойовиків у Секторі Газа. Представники США та Ізраїлю сходяться на думці, що це можливо тільки при наземному вторгненні, оскільки палестинське угруповання "витратило десятиліття на будівництво мережі тунелів та інших вогневих точок".

За даними джерел агентства, вплив США "визначає методи проведення атаки" та її терміни. США також хочуть обмежити втрати серед мирних жителів, які мешкають у Секторі Газа.

Війна Ізраїлю з ХАМАС

Нагадаємо, 7 жовтня бойовики ХАМАС вторглися на територію Ізраїлю. Після цього Ізраїль розпочав операцію проти ХАМАСу. Її наступним етапом може стати наземна операція у Секторі Газа.

ЦАХАЛ уже проводив рейди до Сектору Газа, під час якого було ліквідовано групу терористів. Але в глиб території ізраїльські солдати не заходили.

Також учора, 19 жовтня, міністр оборони Ізраїлю Йоав Галлант пообіцяв військовим ЦАХАЛу, що незабаром вони "побачать Газу зсередини". За даними ЗМІ, в Ізраїлі дали "зелене світло" на введення військ у Сектор Газа.

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