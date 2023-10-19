Скоро побачите Сектор Газа зсередини: міністр оборони Ізраїлю у зверненні до ЦАХАЛу

Ізраїльські військові зараз бачать Сектор Гази здалеку, а скоро зможуть побачити його зсередини.

Про це заявив міністр оборони Ізраїлю Йоав Галант, повідомляє РБК-Україна з посиланням на Sky News .

Видання пише, що це може означати наближення наземної операції військовими Ізраїлю.

"Зараз ви бачите Газу здалеку, скоро ви побачите її зсередини. Команда прийде", - сказав міністр.

Ізраїль наказав понад 1 мільйону палестинців евакуюватися на південь перед очікуваним наземним наступом.

Ізраїльські військові заявили на вихідних, що готові до "значної" операції суходолом, морем і повітрям, але не уточнили, коли відбудеться наступ.

Напад ХАМАС на Ізраїль

7 жовтня терористи ХАМАС атакували Ізраїль із боку сектору Газа. Бойовики захопили заручників, убили сотні цивільних та взяли під контроль деякі військові об'єкти.

Ізраїль заявив про "стан війни" та початок контртерористичної операції "Залізні мечі". Пізніше Ізраїль пообіцяв знищити терористичне угруповання ХАМАС через смертельний напад на єврейське цивільне населення з часів Голокосту.

Ізраїль заявив, що не буде жодного гуманітарного прориву в облозі Сектору Газа доти, доки всі заручники, захоплені ХАМАСом, не будуть звільнені.

Раніше повідомлялося, що 17 жовтня ізраїльська армія ліквідувала одного з керівників ХАМАС. Цей момент потрапив на відео.