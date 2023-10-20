США повлияли на план наземной операции Израиля в Секторе Газа, - Bloomberg

По данным агентства, в первые дни после нападения ХАМАС израильские военные говорили, что нанесут "скоординированные удары с воздуха, моря и земли" для уничтожения боевиков в Секторе Газа. Но спустя несколько дней представители армии Израиля стали отмечать, что наземное наступление может отличаться от ожиданий: начаться позже и продлиться дольше.

Трое неназванных высокопоставленных израильских чиновников сообщили Bloomberg, что роль США в войне Израиля против движения ХАМАС "глубже и интенсивнее, чем любое влияние Вашингтона в прошлом".

Утверждается, что власти США разделяют цель Израиля по уничтожению военной инфраструктуры боевиков в Секторе Газа. Представители США и Израиля сходятся во мнении, что это возможно только при наземном вторжении, поскольку палестинская группировка "потратила десятилетия на строительство сети туннелей и других огневых точек".

По данным источников агентства, влияние США "определяет методы проведения атаки" и ее сроки. США также хотят ограничить потери среди мирных жителей, живущих в Секторе Газа.

Война Израиля с ХАМАС

Напомним, 7 октября боевики ХАМАС вторглись на территорию Израиля. После этого Израиль начал операцию против ХАМАС. Ее следующим этапом может стать наземная операция в Секторе Газа.

ЦАХАЛ уже проводил рейды в Сектор Газа, во время которого была ликвидирована группа террористов. Но вглубь территории израильские солдаты не заходили.

Также вчера, 19 октября, министр обороны Израиля Йоав Галлант пообещал военным ЦАХАЛа, что скоро они "увидят Газу изнутри". По данным СМИ, в Израиле дали "зеленый свет" на ввод войск в Сектор Газа.