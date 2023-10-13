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Ізраїль провів локальні рейди у сектор Газа, - ЦАХАЛ

П'ятниця 13 жовтня 2023 19:49
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Ізраїль провів локальні рейди у сектор Газа, - ЦАХАЛ Фото: Ізраїль провів локальні рейди у сектор Газа (Getty Images)
Автор: Іван Носальський

Солдати Армії оборони Ізраїлю (ЦАХАЛ) сьогодні, 13 жовтня, увійшли на територію сектору Газа у рамках локальних рейдів. Для цього використовувалася військова техніка.

Про це заявив прес-секретар ЦАХАЛу контр-адмірал Даніель Хагарі, повідомляє РБК-Україна з посиланням на The Times of Israel.

За його словами, у рейдах були задіяні бронетанкові та піхотні війська. Вони змогли не дати бойовикам ХАМАСу, озброєним протитанковою зброєю, проникнути на територію Ізраїлю.

"Сили виявили знахідки, які можуть допомогти у пошуках зниклих безвісти", - додав Хагарі.

Він підкреслив, що Армія оборони Ізраїлю продовжить докладати всіх зусиль для того, щоб з'ясувати інформацію про зниклих безвісти та заручників.

За даними The Times of Israel, 150-200 людей було взято в заручники ХАМАС під час атаки в суботу, 7 жовтня. На цей час ЦАХАЛ повідомив сім'ї 120 заручників про те, що їхні близькі утримуються в секторі Газа.

Війна Ізраїлю з ХАМАС

Нагадаємо, минулого тижня бойовики ХАМАС вторглися на територію Ізраїлю, почали вбивати та викрадати мирних мешканців та військових.

У відповідь ЦАХАЛ оголосив операцію проти бойовиків, у рамках якої завдає ударів по місцях їхньої дислокації на території сектору Газа.

Варто зауважити, що наземну операцію в секторі Газа в Ізраїлі допустили ще 7 жовтня, коли бойові дії тільки почалися.

За інформацією ЗМІ, прем'єр Ізраїлю Біньямін Нетаньяху вже повідомив президента США Джо Байдена про те, що його країна не має іншого вибору, окрім як увійти в сектор Газа для знищення бойовиків ХАМАС.

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ХАМАС Ізраїль Палестина Сектор Газа
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