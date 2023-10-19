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В Ізраїлі дали "зелене світло" на введення військ у Сектор Газа, - ABC News

Четвер 19 жовтня 2023 21:18
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В Ізраїлі дали "зелене світло" на введення військ у Сектор Газа, - ABC News Фото: в Ізраїлі дали "зелене світло" на введення військ у Сектор Газа (Getty Images)
Автор: Іван Носальський

Влада Ізраїлю вирішила дозволити своїм військовим розпочати наземну операцію на території Сектору Газа, коли вони будуть готові.

Як повідомляє РБК-Україна, про це в інтерв'ю ABC News заявив неназваний член кабінету безпеки Ізраїлю.

Більш докладних деталей щодо можливого введення військ у Сектор Газа чиновник не розкрив.

При цьому міністр економіки Нір Баркат в інтерв'ю виданню розповів, що наразі пріоритетом для Ізраїлю є знищення бойовиків ХАМАСу.

"Ми докладемо всіх зусиль, щоб повернути наших заручників, повернути живими… Але першим та останнім пріоритетом є знищення ХАМАСу", - зазначив глава Мінекономіки.

Він додав, що багатокілометрові тунелі, які проклав ХАМАС під Газою, стануть "найбільшим у світі кладовищем".

Варто зауважити, що за інформацією ізраїльських ЗМІ, кабінет безпеки зараз проводить своє засідання. Саме цей орган має схвалити вторгнення до Сектору Газа.

Війна Ізраїлю з ХАМАС

Нагадаємо, 7 жовтня бойовики ХАМАС вторглися на територію Ізраїлю. Вони розстрілювали та викрадали мирних жителів, відео своїх звірств терористи публікували у соцмережах.

Після цього Ізраїль розпочав операцію проти ХАМАСу. Військовим вже вдалося вибити бойовиків з території країни. Наступним етапом може стати наземна операція у секторі Газа.

ЦАХАЛ уже проводив рейди в Сектор Газа, під час якого було ліквідовано групу терористів. Але в глиб території ізраїльські солдати не заходили.

Також сьогодні, 19 жовтня, міністр оборони Ізраїлю Йоав Галлант пообіцяв військовим ЦАХАЛу, що невдовзі вони "побачать Газу зсередини".

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ХАМАС Ізраїль Палестина Сектор Газа
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