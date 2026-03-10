ua en ru
Вт, 10 марта Новости Аналитика Политика Бизнес Жизнь Развлечения Lifestyle Спецпроекты
Мирный план США Графики отключения света Война в Украине
Новости Новости Украины Война в Украине Экономика Мир Происшествия
Политика
Аналитика Статьи Интервью Мнения
Бизнес Экономика Финансы Авто Tech Энергетика
Жизнь Деньги Изменения Образование Общество
Развлечения Шоу бизнес Советы Гороскопы Праздники Интересное Спорт
Lifestyle Психология Еда Путешествия Здоровая жизнь Мода и красота

Контакты Команда О компании Редакционная политика
Главная » Новости » В мире

США впервые сдерживают Израиль в ударах по Ирану, - Axios

21:22 10.03.2026 Вт
2 мин
Вашингтон выступил против ударов по конкретным объектам в Иране
aimg Иван Носальский
США впервые сдерживают Израиль в ударах по Ирану, - Axios Фото: премьер Израиля Биньямин Нетаньяху и президент США Дональд Трамп (Getty Images)

США попросили Израиль прекратить атаки на энергетическую и нефтяную инфраструктуру Ирана. Это первый случай ограничения действий союзника с момента начала совместной операции.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Axios.

Читайте также: Трамп заявил о победе над Ираном и назвал войну "кратковременной"

Позиция США

По данным трех источников издания, Белый дом передал сообщения израильскому руководству и Генштабу ЦАХАЛ. Администрация Трампа выделяет три ключевые причины для сдерживания:

  • удары по энергетике вредят населению, преимущественно не поддерживающему действующий режим;
  • Трамп рассматривает нефтяную отрасль Ирана как актив, с которым США смогут работать после войны (по аналогии с Венесуэлой);
  • дальнейшая эскалация может вынудить Иран атаковать нефтяные объекты соседей.

"Вариант судного дня"

Как рассказал источник Axios, Трамп рассматривает тотальное уничтожение нефтяной инфраструктуры Ирана как крайнюю меру, которую следует применять только в ответ на умышленную атаку Тегерана по топливным объектам в Персидском заливе.

В соцсети Truth Social президент США прямо намекнул: если Иран решится на такой шаг, ответ будет "в 20 раз сильнее", что сделает восстановление Ирана как государства практически невозможным.

Реакция политикума и Пентагона

Даже поклонники жесткой линии в США призывают к осторожности. Сенатор Линдси Грэм отметил, что нефтяная экономика пригодится иранскому народу для "новой жизни после падения режима".

В свою очередь, министр обороны США Пит Хегсет дистанцировал Вашингтон от недавних атак на топливные хранилища, подчеркнув, что американские силы не участвовали в ударах по таким целям.

Удары по нефтяным объектам Ирана

Напомним, 8 марта Израиль нанес массированные удары по нефтяным объектам Ирана. В частности, после атаки начался пожар на нефтеперерабатывающем заводе "Шахрана" в Тегеране.

После этого израильские СМИ написали о том, что посланники Трампа срочно прибудут в Израиль, поскольку в Вашингтоне считают атаки на нефтяные объекты не лучшей идеей.

Не упустите главное! Подпишитесь на наши обновления в Google!
Или читайте нас там, где вам удобно!
Больше по теме:
Соединенные Штаты Америки Израиль Иран Нафта Ракетный удар
Новости
Трамп хвастается реакцией Путина на разговор, а в Пентагоне увидели шанс на мир в Украине
Трамп хвастается реакцией Путина на разговор, а в Пентагоне увидели шанс на мир в Украине
Аналитика
"Будет что-то такое, чего враг не ожидает". Большое интервью с генералом Комаренко
Ульяна Безпалькоруководитель рубрики Война в Украине "Будет что-то такое, чего враг не ожидает". Большое интервью с генералом Комаренко