США впервые сдерживают Израиль в ударах по Ирану, - Axios
США попросили Израиль прекратить атаки на энергетическую и нефтяную инфраструктуру Ирана. Это первый случай ограничения действий союзника с момента начала совместной операции.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Axios.
Позиция США
По данным трех источников издания, Белый дом передал сообщения израильскому руководству и Генштабу ЦАХАЛ. Администрация Трампа выделяет три ключевые причины для сдерживания:
- удары по энергетике вредят населению, преимущественно не поддерживающему действующий режим;
- Трамп рассматривает нефтяную отрасль Ирана как актив, с которым США смогут работать после войны (по аналогии с Венесуэлой);
- дальнейшая эскалация может вынудить Иран атаковать нефтяные объекты соседей.
"Вариант судного дня"
Как рассказал источник Axios, Трамп рассматривает тотальное уничтожение нефтяной инфраструктуры Ирана как крайнюю меру, которую следует применять только в ответ на умышленную атаку Тегерана по топливным объектам в Персидском заливе.
В соцсети Truth Social президент США прямо намекнул: если Иран решится на такой шаг, ответ будет "в 20 раз сильнее", что сделает восстановление Ирана как государства практически невозможным.
Реакция политикума и Пентагона
Даже поклонники жесткой линии в США призывают к осторожности. Сенатор Линдси Грэм отметил, что нефтяная экономика пригодится иранскому народу для "новой жизни после падения режима".
В свою очередь, министр обороны США Пит Хегсет дистанцировал Вашингтон от недавних атак на топливные хранилища, подчеркнув, что американские силы не участвовали в ударах по таким целям.
Удары по нефтяным объектам Ирана
Напомним, 8 марта Израиль нанес массированные удары по нефтяным объектам Ирана. В частности, после атаки начался пожар на нефтеперерабатывающем заводе "Шахрана" в Тегеране.
После этого израильские СМИ написали о том, что посланники Трампа срочно прибудут в Израиль, поскольку в Вашингтоне считают атаки на нефтяные объекты не лучшей идеей.