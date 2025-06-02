США вперше погоджують з ЄС: Зеленський про нові санкції проти Росії

Як передає РБК-Україна , про це президент України Володимир Зеленський заявив під час спілкування з журналістами.

За його словами, наразі американська сторона, а саме сенатор від Республіканської партії Ліндсі Грем разом з сенатором-демократом Річардом Блюменталем та іншими колегами готують спільні санкції проти Росії.

"Вони його почали узгоджувати з ЄС, і це дуже хороший знак, тому що американський пакет сильний і європейський пакет 18-й буде сильний. Якщо вони почали узгоджувати, то, я вважаю, що буде два сильних пакети. Але не від нас це залежить, на жаль", - сказав Зеленський.

Нагадаємо, Грем разом з Блюменталем є співавторами законопроєкту про санкції проти Росії. Під час візиту у Київ Грем заявив, що наступного тижня Сенат може розпочати розгляд законопроєкту про санкції проти РФ.