США впервые согласовывают с ЕС: Зеленский о новых санкциях против России
Соединенные Штаты Америки и Европейский Союз впервые согласовывают будущие санкции против России.
Как передает РБК-Украина, об этом президент Украины Владимир Зеленский заявил во время общения с журналистами.
По его словам, сейчас американская сторона, а именно сенатор от Республиканской партии Линдси Грэм вместе с сенатором-демократом Ричардом Блюменталем и другими коллегами готовят совместные санкции против России.
"Они его начали согласовывать с ЕС, и это очень хороший знак, потому что американский пакет сильный и европейский пакет 18-й будет сильный. Если они начали согласовывать, то, я считаю, что будет два сильных пакета. Но не от нас это зависит, к сожалению", - сказал Зеленский.
Напомним, Грэм вместе с Блюменталем являются соавторами законопроекта о санкциях против России. Во время визита в Киев Грэм заявил, что на следующей неделе Сенат может начать рассмотрение законопроекта о санкциях против РФ.
Санкции против России
Напомним, 20 мая Европейский Союз утвердил 17-й пакет санкций против России и уже работает над следующими ограничениями.
Ранее лидеры Франции, Германии, Великобритании и других европейских стран заявили о готовности усилить давление на Москву, если она не прекратит огонь или не сделает шагов к мирному урегулированию.
Президент США Дональд Трамп также заявлял, что рассматривает возможность введения санкций против России. В то же время Вашингтон пока не спешит с этим, поскольку, по словам госсекретаря Марко Рубио, санкции могут заставить РФ выйти из переговорного процесса по завершению войны против Украины.
Как сообщалось, сенатор-республиканец Линдси Грэм инициировал законопроект, который предусматривает "сокрушительные" санкции против России. Они, в частности, предусматривают введение 500% пошлин на импорт из тех стран, которые продолжают покупать российские энергоносители - нефть, газ, нефтепродукты и уран.
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