США впервые согласовывают с ЕС: Зеленский о новых санкциях против России

Как передает РБК-Украина , об этом президент Украины Владимир Зеленский заявил во время общения с журналистами.

По его словам, сейчас американская сторона, а именно сенатор от Республиканской партии Линдси Грэм вместе с сенатором-демократом Ричардом Блюменталем и другими коллегами готовят совместные санкции против России.

"Они его начали согласовывать с ЕС, и это очень хороший знак, потому что американский пакет сильный и европейский пакет 18-й будет сильный. Если они начали согласовывать, то, я считаю, что будет два сильных пакета. Но не от нас это зависит, к сожалению", - сказал Зеленский.

Напомним, Грэм вместе с Блюменталем являются соавторами законопроекта о санкциях против России. Во время визита в Киев Грэм заявил, что на следующей неделе Сенат может начать рассмотрение законопроекта о санкциях против РФ.