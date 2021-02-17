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США возвращаются в ВОЗ. В бюджет организации внесут 200 млн долларов

Автор: РБК-Украина

Соединенные Штаты возвращаются во Всемирную организацию здравоохранения. До конца февраля Вашингтон в бюджет ВОЗ внесет 200 млн долларов.

Об этом сообщил госсекретарь США Энтони Блинкен во время заседания Совета безопасности ООН.

"США намерены к концу месяца выплатить ВОЗ порядка 200 миллионов долларов. Это ключевой шаг в выполнении наших финансовых обязательств в качестве члена ВОЗ", - заявил Блинкен.

По его словам, США намерены работать с партнерами над реформированием организации, а также поддержать глобальную повестку в области здравоохранения.

Госсекретарь также отметил, что каждая страна должна вносить вклад в борьбу с пандемией.

Напомним, 21 января президент Соединенных Штатов Джо Байден остановил выход США из Всемирной организации здравоохранения.

Отметим, что в конце мая 2020 года Трамп объявил о разрыве отношений с ВОЗ, а средства, которые направлялись на ее финансирование, он пообещал перенаправить другим международным организациям.

После этого ряд медицинских организаций обратились к Трампу с просьбой пересмотреть свое решение о разрыве отношений с ВОЗ, поскольку такой шаг может существенно осложнить борьбу с коронавирусом.

Добавим, разрыву отношений с ВОЗ предшествовал отказ Вашингтона от финансирования организации.

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Новости Украины Соединенные Штаты АмерикиВОЗ
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