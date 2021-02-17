США возвращаются в ВОЗ. В бюджет организации внесут 200 млн долларов

Соединенные Штаты возвращаются во Всемирную организацию здравоохранения. До конца февраля Вашингтон в бюджет ВОЗ внесет 200 млн долларов.
"США намерены к концу месяца выплатить ВОЗ порядка 200 миллионов долларов. Это ключевой шаг в выполнении наших финансовых обязательств в качестве члена ВОЗ", - заявил Блинкен.
По его словам, США намерены работать с партнерами над реформированием организации, а также поддержать глобальную повестку в области здравоохранения.
Госсекретарь также отметил, что каждая страна должна вносить вклад в борьбу с пандемией.
Напомним, 21 января президент Соединенных Штатов Джо Байден остановил выход США из Всемирной организации здравоохранения.
Отметим, что в конце мая 2020 года Трамп объявил о разрыве отношений с ВОЗ, а средства, которые направлялись на ее финансирование, он пообещал перенаправить другим международным организациям.
После этого ряд медицинских организаций обратились к Трампу с просьбой пересмотреть свое решение о разрыве отношений с ВОЗ, поскольку такой шаг может существенно осложнить борьбу с коронавирусом.
Добавим, разрыву отношений с ВОЗ предшествовал отказ Вашингтона от финансирования организации.