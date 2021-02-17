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США повертаються у ВООЗ. В бюджет організації внесуть 200 млн доларів

Автор: РБК-Україна

Сполучені Штати повертаються у Всесвітню організацію охорони здоров'я. До кінця лютого Вашингтон в бюджет ВООЗ внесе 200 млн доларів.

Про це повідомив держсекретар США Ентоні Блінкен під час засідання Ради безпеки ООН.

"США мають намір до кінця місяця виплатити ВООЗ близько 200 мільйонів доларів. Це ключовий крок у виконання наших фінансових зобов'язань як члена ВООЗ", - заявив Блінкен.

За його словами, США мають намір працювати з партнерами над реформуванням організації, а також підтримати глобальний порядок в галузі охорони здоров'я.

Держсекретар також зазначив, що кожна країна повинна вносити внесок у боротьбу з пандемією.

Нагадаємо, 21 січня президент Сполучених Штатів Джо Байден зупинив вихід США з Всесвітньої організації охорони здоров'я.

Відзначимо, що в кінці травня 2020 року Трамп оголосив про розрив відносин з ВООЗ, а кошти, які направлялися на її фінансування, він пообіцяв передати іншим міжнародним організаціям.

Після цього ряд медичних організацій звернулися до Трампа з проханням переглянути своє рішення про розірвання відносин з ВООЗ, оскільки такий крок може суттєво ускладнити боротьбу з коронавірусом.

Додамо, розриву відносин з ВООЗ передував відмову Вашингтона від фінансування організації.

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Новини України Сполучені Штати АмерикиВООЗ
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