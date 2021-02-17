США возвращаются в ВОЗ. В бюджет организации внесут 200 млн долларов

Соединенные Штаты возвращаются во Всемирную организацию здравоохранения. До конца февраля Вашингтон в бюджет ВОЗ внесет 200 млн долларов.

Об этом сообщил госсекретарь США Энтони Блинкен во время заседания Совета безопасности ООН .

"США намерены к концу месяца выплатить ВОЗ порядка 200 миллионов долларов. Это ключевой шаг в выполнении наших финансовых обязательств в качестве члена ВОЗ", - заявил Блинкен.

По его словам, США намерены работать с партнерами над реформированием организации, а также поддержать глобальную повестку в области здравоохранения.

Госсекретарь также отметил, что каждая страна должна вносить вклад в борьбу с пандемией.