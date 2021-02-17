США повертаються у ВООЗ. В бюджет організації внесуть 200 млн доларів

Сполучені Штати повертаються у Всесвітню організацію охорони здоров'я. До кінця лютого Вашингтон в бюджет ВООЗ внесе 200 млн доларів.

Про це повідомив держсекретар США Ентоні Блінкен під час засідання Ради безпеки ООН .

"США мають намір до кінця місяця виплатити ВООЗ близько 200 мільйонів доларів. Це ключовий крок у виконання наших фінансових зобов'язань як члена ВООЗ", - заявив Блінкен.

За його словами, США мають намір працювати з партнерами над реформуванням організації, а також підтримати глобальний порядок в галузі охорони здоров'я.

Держсекретар також зазначив, що кожна країна повинна вносити внесок у боротьбу з пандемією.