США повертаються у ВООЗ. В бюджет організації внесуть 200 млн доларів
Сполучені Штати повертаються у Всесвітню організацію охорони здоров'я. До кінця лютого Вашингтон в бюджет ВООЗ внесе 200 млн доларів.
"США мають намір до кінця місяця виплатити ВООЗ близько 200 мільйонів доларів. Це ключовий крок у виконання наших фінансових зобов'язань як члена ВООЗ", - заявив Блінкен.
За його словами, США мають намір працювати з партнерами над реформуванням організації, а також підтримати глобальний порядок в галузі охорони здоров'я.
Держсекретар також зазначив, що кожна країна повинна вносити внесок у боротьбу з пандемією.
Нагадаємо, 21 січня президент Сполучених Штатів Джо Байден зупинив вихід США з Всесвітньої організації охорони здоров'я.
Відзначимо, що в кінці травня 2020 року Трамп оголосив про розрив відносин з ВООЗ, а кошти, які направлялися на її фінансування, він пообіцяв передати іншим міжнародним організаціям.
Після цього ряд медичних організацій звернулися до Трампа з проханням переглянути своє рішення про розірвання відносин з ВООЗ, оскільки такий крок може суттєво ускладнити боротьбу з коронавірусом.
Додамо, розриву відносин з ВООЗ передував відмову Вашингтона від фінансування організації.