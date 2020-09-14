В США количество жертв лесных пожаров возросло до 33

Жертвами лесных пожаров, бушующих на западе США, стали по меньшей мере 33 человека. По официальным данным десятки человек пропали без вести.
Об этом сообщает CNN.
Отмечается, что 22 человека скончались в Калифорнии, 10 - в Орегоне, 1 ребенок - в Вашингтоне.
Наиболее тяжелая ситуация складывается в Калифорнии, Орегоне, Айдахо и Вашингтоне, где насчитывается 94 крупных очага возгораний. Пожар тушат больше 30 тысяч сотрудников спецслужб.
По словам пожарных, в нескольких штатах сгорели тысячи домо и около 2 миллиона га земли. Это территория примерно эквивалентна площади штатов Коннектикут и Род-Айленд вместе взятым.
Fire Tornadoes in California— Salwah Ahmad (@salwahahmadkh) September 12, 2020
THIS IS HORRIBLE #2020 #californiafire #CaliforniaWildfires pic.twitter.com/gVjnOdKDMi
Напомним, ранее сообщалось о 28 жертвах лесных пожаров в США.
Пожары в Калифорнии стали самыми крупными в истории штата.
Также были опубликованы фото и видео с места масштабных пожаров в Соединенных Штатах Америки.