У США кількість жертв лісових пожеж зросла до 33

Фото: лісові пожежі у США (twitter.com WakioDorcas)

Жертвами лісових пожеж, що вирують на заході США, стали щонайменше 33 людини. За офіційними даними десятки людей зникли безвісти.

Про це повідомляє CNN.

Відзначається, що 22 людини померли в Каліфорнії, 10 - в Орегоні, 1 дитина - у Вашингтоні.

Найбільш важка ситуація складається в Каліфорнії, Орегоні, Айдахо і Вашингтоні, де налічується 94 великих вогнища загорянь. Пожежу гасять більше 30 тисяч співробітників спецслужб.

За словами пожежників, в декількох штатах згоріли тисячі домо і близько 2 мільйони га землі. Це територія приблизно еквівалентна площв штатів Коннектикут і Род-Айленд разом узятих.

Нагадаємо, раніше повідомлялося про 28 жертв лісових пожеж в США.

Пожежі в Каліфорнії стали найбільшими в історії штату.

Також були опубліковані фото і відео з місця масштабних пожеж у Сполучених Штатах Америки.