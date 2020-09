У США кількість жертв лісових пожеж зросла до 33

Жертвами лісових пожеж, що вирують на заході США, стали щонайменше 33 людини. За офіційними даними десятки людей зникли безвісти.

Про це повідомляє CNN.

Відзначається, що 22 людини померли в Каліфорнії, 10 - в Орегоні, 1 дитина - у Вашингтоні.

Найбільш важка ситуація складається в Каліфорнії, Орегоні, Айдахо і Вашингтоні, де налічується 94 великих вогнища загорянь. Пожежу гасять більше 30 тисяч співробітників спецслужб.

За словами пожежників, в декількох штатах згоріли тисячі домо і близько 2 мільйони га землі. Це територія приблизно еквівалентна площв штатів Коннектикут і Род-Айленд разом узятих.

Fire Tornadoes in California

THIS IS HORRIBLE #2020 #californiafire #CaliforniaWildfires pic.twitter.com/gVjnOdKDMi