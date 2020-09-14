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У США кількість жертв лісових пожеж зросла до 33

США, Понеділок 14 вересня 2020 00:14
У США кількість жертв лісових пожеж зросла до 33
Фото: лісові пожежі у США (twitter.com WakioDorcas)
Автор: РБК-Україна

Жертвами лісових пожеж, що вирують на заході США, стали щонайменше 33 людини. За офіційними даними десятки людей зникли безвісти.

Про це повідомляє CNN.

Відзначається, що 22 людини померли в Каліфорнії, 10 - в Орегоні, 1 дитина - у Вашингтоні.

Найбільш важка ситуація складається в Каліфорнії, Орегоні, Айдахо і Вашингтоні, де налічується 94 великих вогнища загорянь. Пожежу гасять більше 30 тисяч співробітників спецслужб.

За словами пожежників, в декількох штатах згоріли тисячі домо і близько 2 мільйони га землі. Це територія приблизно еквівалентна площв штатів Коннектикут і Род-Айленд разом узятих.

Нагадаємо, раніше повідомлялося про 28 жертв лісових пожеж в США.

Пожежі в Каліфорнії стали найбільшими в історії штату.

Також були опубліковані фото і відео з місця масштабних пожеж у Сполучених Штатах Америки.

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