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США не выполнили соглашение по Сирии, - Эрдоган

Новости » В мире     12.11.2019 - 12:22
США не выполнили соглашение по Сирии, - Эрдоган
Фото: Реджеп Тайип Эрдоган (Getty Images)

Реджеп Эрдоган проведет в США встречу с Дональдом Трампом

Президент Турции Реджеп Эрдоган заявил, что Соединенные Штаты не выполнили свое соглашение о выводе курдских боевиков из региона "безопасной зоны" в Сирии. Об этом сообщает Reuters.

Соответствующее заявление Эрдоган сделал перед отлетом в США, где он 13 ноября должен провести встречу с президентом США Дональдом Трампом.

"Невозможно сказать, что террористы (курдские боевики народной самообороны - ред.) покинули полосу северо-востока Сирии", - сообщил президент Турции.

Напомним, 17 октября Турция приостановила военную операцию в Сирии согласно подписанному соглашению с США, по которому курдские силы должны покинуть территорию "безопасной зоны".

Также сообщалось, что по словам Эрдогана, Турция готова покинуть Сирию лишь после вывода войск из региона остальными странами. По его словам, пока все курдские боевики не покинут регион Турция готова продолжать военную операцию в Сирии.

Также сообщалось, что в США предупредили Турцию о введении санкций, в случае покупки системы С-400 у Российской Федерации. Этот вопрос, в частности, будет обсуждаться между Эрдоганом и Трампом во время их встречи в США.

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Новости Украины Соединенные Штаты АмерикиТурцияРеджеп Тайип ЭрдоганСирия
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