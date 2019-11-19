ru
ua
News
News
Новости Украины
Выборы 2019
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Телеком & IT
Энергетика
Инфраструктура
АПК
Спорт
Пресс-релизы
Выборы 2019
Выборы 2019
Выборы 2019
Новости
Кандидаты в президенты Украины 2019
Рейтинг партий
Календарь выборов
Результаты выборов по регионам Украины
Экзит-полы
Результаты выборов
Выборы 2014
Выборы 2012
Daily
Daily
Daily
Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды
Lite
Lite
Lite
Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Styler
Styler
Styler
Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь
Наши авторы
Статьи

США провели операцию с участием десанта в Сирии

Новости » В мире     19.11.2019 - 18:19
США провели операцию с участием десанта в Сирии
Фото: американский десант (wikipedia.org)

Американский десант захватил двоих человек во время операции

Десантный отряд США высадился в Сирии в южной части провинции Хасеке. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сирийское агентство SANA.

Сообщается, что операция американских военных проходила в деревне Телль-Ахмар. Десант США высадился с вертолета над одним из домов, после чего внутри здания захватили двоих человек. О подробностях операции пока не сообщается.

Напомним, в конце октября США провели операцию в сирийском Идлибе, в результате которой был ликвидирован главарь "Исламского государства" Абу Бакр аль-Багдади. По словам президента США Дональда Трампа, во время операции были уничтожены многие сообщники аль-Багдади.

Также сообщалось, что в США заявили о готовности проводить новые операции против террористов ИГИЛ, несмотря на заявление о выходе войск с территории страны.

Кроме этого РБК-Украина писало, что Турция планирует возобновить военную операцию в Сирии. По словам главы Министерства иностранных дел Турции Мевлюта Чавушоглу, США и Россия не выполнили обещания по отводу курдских сил от сирийско-турецкой границы.

США смягчили позицию в отношении израильских поселений на Западном берегу В США призвали коалицию забрать заключенных боевиков ИГИЛ в свои страны
Новости Украины Соединенные Штаты АмерикиСирия
News
On Top
Продолжая просматривать www.rbc.ua, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Пропустить Соглашаюсь