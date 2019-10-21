Американские войска покинули зону боевых действий в Сирии

Иллюстративное фото (ABC News)

По словам Трампа, военные "возвращаются домой"

Все американские военнослужащие покинули территорию боевых действий на северо-востоке Сирии. Об этом на странице в Twitter заявил президент Соединенных Штатов Америки Дональд Трамп.

По словам президента США, в данный момент в зоне проведения турецкой военной операции на северо-востоке Сирии нет ни одного американского военного. Трамп добавил, что американские военные "возвращаются домой".

"Американских военнослужащих нет в зонах боевых действий или в зонах прекращения огня (в Сирии - ред.) ... Возвращаем солдат домой", - написал Трамп.

Напомним, ранее министр обороны США Марк Эспер заявил, что Вашингтон планирует перебросить американские войска из Сирии на территорию западного Ирака. Позже арабские СМИ сообщили, что в направлении иракской границы двигался конвой американской военной техники.

Как писало РБК-Украина, американский Конгресс осудил решение Белого дома о выводе военных с территории Сирии. Решение Трампа о выводе американских войск осудили как представители Демократической партии, так и республиканцы, которые опасаются возрождения "Исламского государства" на территории Сирии.