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США відновили операцію в Сирії

Новини » Суспільство     25.11.2019 - 17:49
США відновили операцію в Сирії
Ілюстративне фото (ABC News)

22 листопада солдати США і курдські бійці возз'єдналися для місії по знищенню бойовиків ИГИЛ

Військовослужбовці Сполучених Штатів відновили масштабну антитерористичну місію проти Ісламської держави в північній Сирії. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на The New York Times.

Як повідомляє видання, 22 листопада американські солдати і сотні сирійських курдських бійців возз'єдналися, щоб провести великомасштабну місію по знищенню та захопленню бойовиків ИГИЛ в провінції Дейр-ез-Зур, приблизно в 190 км на південь від турецького кордону.

"протягом наступних днів і тижнів темп буде рости проти залишків ИГИЛ", - заявив командувач Центральним командуванням збройних сил генерал Кеннет Маккензі.

Нагадаємо, 21 жовтня президент США Дональд Трамп заявив, що американські війська залишають зону бойових дій на північному сході Сирії. За його словами, в даний момент в зоні проведення турецької військової операції в Сирії немає жодного американського військового.

Крім того, президент Туреччини Реджеп Ердоган заявив, що США не виконали угоду щодо Сирії. Зокрема, за його словами, Сполучені Штати не сприяли висновку курдських бойовиків з території "безпечної зони".

Додамо, що військові підрозділи армії США перебралися в Ірак з північного сходу Сирії за наказом Дональда Трампа. На іраксько-сирійському прикордонному переході на околиці іракській провінції Дахук було відмічено більше ста броньованих автомобілів, що перевозять американських військових.

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