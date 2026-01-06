США не воюють із Венесуелою: Трамп сказав, проти кого діє Вашингтон

Президент США Дональд Трамп заявив, що Сполучені Штати не перебувають у стані війни з Венесуелою. При цьому він не виключає повторного вторгнення.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на його інтерв'ю для NBC News.
"Ні, це не так", - сказав президент США.
Трамп пояснив, що дії США спрямовані проти особистостей, які торгують наркотиками, а також вивозять низку своїх персон до Сполучених Штатів.
"Ми воюємо з тими, хто торгує наркотиками. Ми воюємо з тими, хто випускає своїх ув'язнених із в'язниць до нашої країни, і своїх наркоманів, і своїх пацієнтів їхніх психіатричних лікарень до нашої країни", - заявив глава Білого дому.
Також він повідомив, що віцепрезидент Венесуели Дельсі Родрігес, яка нині виконує обов'язки президента, зараз співпрацює з чиновниками США. Але Трамп додав, що до повалення Мадуро жодного зв'язку між нею та американською стороною не було.
Лідер США відмовився повідомити, чи говорив він уже з Родрігес, але сказав, що держсекретар США Марко Рубіо "вільно розмовляє з нею іспанською" і що їхні "стосунки дуже міцні".
Водночас президент натякнув, що США можуть почати друге військове вторгнення до Венесуели, якщо Родрігес припинить співпрацю з американськими офіційними особами. При цьому зазначив, що не вважає це необхідним.
Крім того, Трамп зізнався, що спочатку й очікував повторного відправлення американських військ.
"Ми готові це зробити... Насправді, ми і припускали це зробити", - резюмував він.
Нагадаємо, у суботу, 3 січня, США провели масштабну операцію у Венесуелі. Американські війська завдали ударів по столиці країни місту Каракас. Під удар потрапили низка військових і не тільки об'єктів.
Але головною метою всіх цих дій стало захоплення президента Венесуели Ніколаса Мадуро, якого разом із його дружиною - Сілією Флорес, вивезли до США.
Учора в понеділок, 5 січня, у Нью-Йорку відбувся перший суд. На цьому засіданні обидва захоплених заявили про свою невинуватість. Крім того,Мадуро назвав себе чинним президентом. Наступне засідання очікується 17 березня.
Однак за даними Bloomberg,сам судовий процес у справі Мадуро розпочнеться не раніше 2027 року, оскільки зараз суд лише встановлює графік обміну доказами та реалізує підготовчі процедури.