Венесуела Мирний план США Графіки відключення світла Війна в Україні

США не воюють із Венесуелою: Трамп сказав, проти кого діє Вашингтон

Фото: Дональд Трамп (Getty Images)
Автор: Едуард Ткач

Президент США Дональд Трамп заявив, що Сполучені Штати не перебувають у стані війни з Венесуелою. При цьому він не виключає повторного вторгнення.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на його інтерв'ю для NBC News.

"Ні, це не так", - сказав президент США.

Трамп пояснив, що дії США спрямовані проти особистостей, які торгують наркотиками, а також вивозять низку своїх персон до Сполучених Штатів.

"Ми воюємо з тими, хто торгує наркотиками. Ми воюємо з тими, хто випускає своїх ув'язнених із в'язниць до нашої країни, і своїх наркоманів, і своїх пацієнтів їхніх психіатричних лікарень до нашої країни", - заявив глава Білого дому.

Також він повідомив, що віцепрезидент Венесуели Дельсі Родрігес, яка нині виконує обов'язки президента, зараз співпрацює з чиновниками США. Але Трамп додав, що до повалення Мадуро жодного зв'язку між нею та американською стороною не було.

Лідер США відмовився повідомити, чи говорив він уже з Родрігес, але сказав, що держсекретар США Марко Рубіо "вільно розмовляє з нею іспанською" і що їхні "стосунки дуже міцні".

Водночас президент натякнув, що США можуть почати друге військове вторгнення до Венесуели, якщо Родрігес припинить співпрацю з американськими офіційними особами. При цьому зазначив, що не вважає це необхідним.

Крім того, Трамп зізнався, що спочатку й очікував повторного відправлення американських військ.

"Ми готові це зробити... Насправді, ми і припускали це зробити", - резюмував він.

Операція США у Венесуелі

Нагадаємо, у суботу, 3 січня, США провели масштабну операцію у Венесуелі. Американські війська завдали ударів по столиці країни місту Каракас. Під удар потрапили низка військових і не тільки об'єктів.

Але головною метою всіх цих дій стало захоплення президента Венесуели Ніколаса Мадуро, якого разом із його дружиною - Сілією Флорес, вивезли до США.

Учора в понеділок, 5 січня, у Нью-Йорку відбувся перший суд. На цьому засіданні обидва захоплених заявили про свою невинуватість. Крім того,Мадуро назвав себе чинним президентом. Наступне засідання очікується 17 березня.

Однак за даними Bloomberg,сам судовий процес у справі Мадуро розпочнеться не раніше 2027 року, оскільки зараз суд лише встановлює графік обміну доказами та реалізує підготовчі процедури.

Сполучені Штати АмерикиВенесуелаДональд Трамп