США: війська РФ на кордоні з Україною не пов'язані навчаннями "Захід", які планують на вересень

Стягування військ Російської Федерації не пов'язані з військовими навчаннями "Захід", як заявляють в Кремлі. Навчання заплановані на вересень цього року, а значить для перекидання військових ще рано.

За її словами, всі наявні дані свідчать про те, що це не звичайні військові навчання.

"Особливо відзначимо, що Росія зазначила у своєму повідомленні F30, що навчання "Захід" пройдуть 10-16 вересня на полігонах Західного військового округу. Їх зв'язок з поточною діяльністю малоймовірна навіть при розгляді можливих змін у плани навчань, особливо без оновленого повідомлення", - сказала Остріен.

Також США вважають, що Україна, безумовно, має право бути занепокоєний цією діяльністю.

"І в 2008, і в 2014 році Росія сконцентрувала сили аналогічним чином, перш ніж почати військові операції проти Грузії, а потім і України", - додала спецпредставник.

У той же час, вона заявила, що ескалації з боку України не спостерігалося.