"США не ворог України": Зеленський відповів, чи боїться він Трампа

Всі лідери у світі "бояться" американського президента Дональда Трампа, але президент України Володимир Зеленський його не боїться. Оскільки США - давній стратегічний партнер України, а не ворог.
Як повідомляє РБК-Україна, про це сказав сам Зеленський в інтерв'ю The Guardian.
Під час інтерв'ю журналіст запитав Зеленського, чи боїться він американського президента. Зеленський відповів, що не боїться.
"Ні… ми не вороги Америки. Ми друзі. То чому ми повинні боятися?", - сказав український лідер.
Зеленський також додав, що під час зустрічі у Білому домі Трамп не розкидував карти бойових дій під час перепалки, що виникла в Овальному кабінеті. За словами Зеленського, стосунки між ним та Трампом - нормальні, ділові та конструктивні. А Україна поважає вибір американського народу.
"Трампа обрав його народ. Ми повинні поважати вибір, зроблений американським народом, так само, як мене обрав мій народ. США є нашим стратегічним партнером протягом багатьох років, можливо, навіть десятиліть і століть", - резюмував президент України.
Нагадаємо, що 17 жовтня президент України Володимир Зеленський провів зустріч у Білому домі з президентом США Дональдом Трампом. Детальніше про зустріч лідерів у Білому домі, - читайте в авторському матеріалі РБК-Україна.
При цьому під час зустрічі виникли проблеми. Наприклад, за даними ЗМІ, Трамп закликав Зеленського погодиться на умови РФ щодо припинення війни. В іншому разі, залякував Зеленського Трамп, російський диктатор Володимир Путін заявив, що "знищить" Україну.
Також, за даними американських ЗМІ, Трамп висловлював розчарування Зеленським, в один момент відмовившись дивитися на карти бойових дій, принесені українцями. Він нібито почав кричати, розкидав по столу документи, карти, та відмовився надавати Україні ракети Tomahawk.