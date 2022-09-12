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Выбрали лучших? В Беларуси собрали отряд народного ополчения из 22 человек

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Минск, Понедельник 12 сентября 2022 15:20
Выбрали лучших? В Беларуси собрали отряд народного ополчения из 22 человек Фото: в Беларуси собрали отряд народного ополчения (Getty Images)
Автор: Руслан Гаращенко

В Беларуси сформировали отряд народного ополчения. В него вошли 22 человека, среди которых пенсионеры и женщины.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на "Зеркало".

Отряд народного ополчения сформирован в агрогородке Лобжа Климовичского района.

Сообщается, что военные уже разъяснили народным ополченцам их права и обязанности, рассказали об устройстве автомата и показали, как им пользоваться.

С добровольцами уже встретился заместитель начальника Генштаба Вооруженных сил страны Андрей Матиевич.

Фото: отряд народного ополчения в Беларуси (zerkalo.io)

Напомним, ранее мы писали, что в Беларуси стартовали военные учения по "отработке боевых действий по освобождению территории, временно захваченной противником". Они продлятся до 14 сентября.

Также, по словам министра обороны Украины, белорусский режим Лукашенко предоставил РФ территорию страны для атаки на Украину. Но белорусский народ, в отличие от россиян не воспринимает Украину враждебно.

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