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США внесли в "черный список" семь китайских производителей суперкомпьютеров

Автор: РБК-Украина

Министерство торговли США 8 апреля внесло в "черный список" семь производителей суперкомпьютеров и технологических организаций из Китая. По мнению американского регулятора, они помогают китайским властям модернизировать вооруженные силы страны.

Об этом говорится в пресс-релизе американского министерства.

Отмечается, что семь производителей суперкомпьютеров из Китая добавлены в перечень организаций, "чьи действия идут вразрез с национальными интересами или интересами международной политики США".

В черный список американского ведомства попали:

  • Tianjin Phytium Information Technology - разработчик микросхем;
  • Национальный центр по проектированию высокопроизводительных интегральных микросхем в Шанхае;
  • Суперкомпьютерный центр Чжэнчжоу.

Кроме того, в перечень вошли суперкомпьютерные центры в Цзинане, Шэньчжэне и Уси.

"Эти организации участвуют в создании суперкомпьютеров, которые используют вооруженные силы Китая, для дестабилизирующих усилий и в программах создания оружия массового уничтожения (ОМУ) ", - сказано в документе.

Напомним, в конце марта США обвинили Китай в бойкоте известных брендов из-за уйгуров. Как заявила заместитель пресс-секретаря Госдепартамента Джалина Портер, в Поднебесной идет целенаправленная информационная кампания, курируемая властями, направленная против иностранных фирм, которые не хотят закупать холопок.

Отметим, Евросоюз ввел санкции против Китая, России и Северной Кореи за нарушения прав человека. В санкционном списке оказались китайские чиновники и "охранник Кадырова".

Ранее Министерство торговли США внесло 28 китайских организаций в санкционный список из-за нарушений прав мусульманского меньшинства.

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