ru
ua
News
News
Новости Украины
Выборы 2019
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Телеком & IT
Энергетика
Инфраструктура
АПК
Спорт
Пресс-релизы
Выборы 2019
Выборы 2019
Выборы 2019
Новости
Кандидаты в президенты Украины 2019
Рейтинг партий
Календарь выборов
Результаты выборов по регионам Украины
Экзит-полы
Результаты выборов
Выборы 2014
Выборы 2012
Daily
Daily
Daily
Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды
Lite
Lite
Lite
Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Styler
Styler
Styler
Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь
Наши авторы
Статьи

США ввели санкции против 28 организаций Китая из-за уйгуров

Новости » Политика    08.10.2019 - 04:40
США ввели санкции против 28 организаций Китая из-за уйгуров
Иллюстративное фото (коллаж РБК-Украина)

Ограничения будут связаны с экспортом и реэкспортом

Министерство торговли США внесло 28 китайских организаций в санкционный список из-за нарушений прав мусульманского меньшинства в Синьцзян-Уйгурском автономном районе (СУАР). Соответствующий документ опубликован на сайте Федерального реестра США.

Правительство Соединенных Штатов определило упомянутые организации как занимающиеся деятельностью, противоречащей внешнеполитическим интересам Вашингтона.

"Эти организации вовлечены в нарушение прав человека, высокотехнологичный надзор и массовые задержания, которые проводит Китай против уйгуров, казахов и других представителей мусульманского меньшинства в Синьцзян-Уйгурском автономном районе", - говорится в документе

Ограничения будут связаны с экспортом и реэкспортом, а также предусматривают возможность отказа в лицензировании поставок.

По данным Управления верховного комиссара ООН, в Китае в лагерях для идеологической обработки нацменьшинств содержится до 1 млн уйгуров.

Напомним, в США подтвердили проведение заключительного раунда торговых переговоров с Китаем, направленных на ослабление экономического давления между странами, которые должны состояться 10 октября

В США подтвердили проведение переговоров с Китаем В Японии готовы подписать торговое соглашение с США
Новости Украины Соединенные Штаты АмерикиКитайСанкции
News
On Top
Продолжая просматривать www.rbc.ua, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Пропустить Соглашаюсь