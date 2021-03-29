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США не будут снимать санкции против Китая, введенные Трампом

Новина українською → США, Китай, Понедельник 29 марта 2021 00:31
США не будут снимать санкции против Китая, введенные Трампом Фото: Джо Байден (Drew Angerer/Getty Images)
Автор: Даша Харченко

США не готовы пока снимать повышенные пошлины на импорт из Китая. Санкции вел бывший президент Дональд Трамп.

Об этом The Wall Street Journal сообщила торговый представитель США Кэтрин Тай.

При этом она подчеркнула, что США готовы к переговорам с Пекином для заключения торгового соглашения.

Тай заявила, что знает о точке зрения, что введенные господином Трампом пошлины приводят к подорожанию китайских товаров для американских граждан и бизнеса. Однако, она отметила, что эти же пошлины защищают американские компании от нечестной конкуренции за рубежом.

Администрация Трампа ввела импортные пошлины на товары из Китая общей стоимостью 370 млрд долларов, что соответствует примерно 75% китайского экспорта в США.

Напомним также, Евросоюз ввел санкции против Китая, России и Северной Кореи за нарушения прав человека. В санкционном списке оказались китайские чиновники и "охранник Кадырова". После этого правительство Китая ввело санкции против Соединенных Штатов и Канады. В частности, против руководителей Комиссии США по международной религиозной свободе и члена парламента Канады.

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