США внесли до "чорного списку" сім китайських виробників суперкомп'ютерів

Міністерство торгівлі США 8 квітня внесло в "чорний список" сім виробників суперкомп'ютерів і технологічних організацій з Китаю. На думку американського регулятора, вони допомагають китайським властям модернізувати збройні сили країни.
Про це йдеться в прес-релізі американського міністерства.
Відзначається, що сім виробників суперкомп'ютерів з Китаю додані в перелік організацій, "чиї дії йдуть врозріз з національними інтересами або інтересами міжнародної політики США".
До чорного списку американського відомства потрапили:
Крім того, до переліку увійшли суперкомп'ютерні центри в Цзинані, Шеньчжені і Усі.
"Ці організації беруть участь в створенні суперкомп'ютерів, які використовують збройні сили Китаю, для дестабілізуючих зусиль і в програмах створення зброї масового знищення (ЗМЗ)", - сказано в документі.
Нагадаємо, в кінці березня США звинуватили Китай у бойкоті відомих брендів через уйгурів. Як заявила заступник прес-секретаря Держдепартаменту Джаліна Портер, в Піднебесній йде цілеспрямована інформаційна кампанія, яку курирує владою, спрямована проти іноземних фірм, які не хочуть закуповувати холопок.
Відзначимо, Євросоюз ввів санкції проти Китаю, Росії та Північної Кореї за порушення прав людини. У списку санкцій виявилися китайські чиновники і "охоронець Кадирова".
Раніше Міністерство торгівлі США внесло 28 китайських організацій до списку санкцій через порушення прав мусульманської меншини.