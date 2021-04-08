США внесли до "чорного списку" сім китайських виробників суперкомп'ютерів

Відзначається, що сім виробників суперкомп'ютерів з Китаю додані в перелік організацій, "чиї дії йдуть врозріз з національними інтересами або інтересами міжнародної політики США".

До чорного списку американського відомства потрапили:

Tianjin Phytium Information Technology - розробник мікросхем;

Національний центр з проектування високопродуктивних інтегральних мікросхем в Шанхаї;

Суперкомп'ютерний центр Чженчжоу.

Крім того, до переліку увійшли суперкомп'ютерні центри в Цзинані, Шеньчжені і Усі.

"Ці організації беруть участь в створенні суперкомп'ютерів, які використовують збройні сили Китаю, для дестабілізуючих зусиль і в програмах створення зброї масового знищення (ЗМЗ)", - сказано в документі.