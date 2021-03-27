США обвинили Китай в бойкоте известных брендов из-за уйгуров

Пекин на государственном уровне бойкотирует иностранные компании, которые отказались использовать хлопок из Синьцзяна. Он выращивается уйгурами в трудовых лагерях.

По словам Портер, в китайских социальных сетях идет направленная информационная кампания, курируемая властями. Ее цель - бойкот иностранных фирм, которые не хотят закупать хлопок. Они считают, что продукция из этой автономии произведена с использованием рабского труда.

"Это равносильно корпоративному и потребительскому бойкоту", - заявила представитель Госдепартамента.

Пользователи китайских соцсетей призывают отказываться от брендов одежды H&M, Nike и Adidas, которые перестали закупать синьцзянский хлопок для своих производств. В Пекине заявили, что такие решения, в первую очередь, обернутся потерями для самих компаний.