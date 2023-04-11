США признали журналиста WSJ "неправомерно задержанным" Россией

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на Wall Street Journal .

Делом журналиста теперь будет заниматься специальный отдел Госдепа США, так называемый офис специального президентского посланника по делам заложников. Представители офиса уполномочены вести переговоры об освобождении заложников и других несправедливо удерживаемых в других странах американцев.

Признание США Эвана Гершковича "неправомерно задержанным", вероятно открывает путь к потенциальным переговорам с РФ по его обмену.

Ранее мы писали, что журналиста The Wall Street Journal в конце марта задержала в Екатиренбурге ФСБ России. В РФ обвинили Гершковича в шпионаже.

По версии следствия журналист по заданию США занимался сбором сведений об одном из предприятий российского ВПК, являющихся гостайной. Он категорически отверг все обвинения и заявил, что занимался в России журналистской деятельностью.

Напомним, лидеры демократической и республиканской партий Сената США в совместном заявлении требуют от российских властей немедленно освободить незаконно задержанного репортера . Стоит отметить, что Эван Гершкович около шести лет жил в Москве. Он освещал события в России и Украине для американской газеты The Wall Street Journal.

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