Лідери сенату вимагають у Росії негайно звільнити журналіста WSJ, якого затримало ФСБ

Лідери обох партій сенату США у спільній заяві вимагають від російської влади негайно звільнити незаконно затриманого американського журналіста Евана Гершковича.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на The Wall Street Journal .

Зазначається, що з моменту затримання журналіста, Росія не надала жодних достовірних доказів для підтвердження своїх сфабрикованих звинувачень.

Лідери Демократичної і Республіканської партій у конгресі США у спільній заяві засудили Росію за незаконне затримання американського журналіста.

"Ми рішуче засуджуємо незаконне затримання громадянина США й репортера The Wall Street Journal Евана Гершковича та вимагаємо негайного звільнення цього відомого у світі й шанованого незалежного журналіста", - йдеться у заяві Мітча Макконнелла та Чака Шумера.