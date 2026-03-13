ua en ru
Пт, 13 березня Новини Аналітика Політика Бізнес Життя Розваги Lifestyle Спецпроєкти
Мирний план США Графіки відключення світла Війна в Україні
Новини Новини України Війна в Україні Економіка Світ Надзвичайні події
Політика
Аналітика Статті Інтерв'ю Точка зору
Бізнес Економіка Фінанси Авто Tech Енергетика
Життя Гроші Зміни Освіта Суспільство
Розваги Шоу бізнес Поради Гороскопи Свята Цікаве Спорт
Lifestyle Психологія Їжа Подорожі Здорове життя Мода та краса

Контакти Команда Про компанію Редакційна політика
Головна » Новини » У світі

У США визнали неготовність до закриття Іраном Ормузької протоки, - CNN

15:50 13.03.2026 Пт
2 хв
Ризик блокади був недооцінений ще на етапі планування операції
aimg Марія Науменко
У США визнали неготовність до закриття Іраном Ормузької протоки, - CNN фото: США недооцінили наслідки блокади Ормузької протоки (facebook.com)

Американські посадовці під час планування військової операції проти Ірану недооцінили ризик того, що Тегеран може перекрити Ормузьку протоку у відповідь на удари США.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на CNN.

Читайте також: "Він втрачає розум": в Сенаті США розлютилися на Трампа через війну в Ірані

За словами джерел, обізнаних з перебігом внутрішніх обговорень, Пентагон і Рада національної безпеки США не повністю врахували потенційні наслідки сценарію, за якого Іран вирішить перекрити один із ключових світових маршрутів транспортування нафти.

Попри те, що під час підготовки операції у нарадах брали участь представники Міністерства енергетики та Міністерства фінансів США, їхні аналітичні оцінки та економічні прогнози не мали достатнього впливу на процес ухвалення рішень.

За словами співрозмовників CNN, міністр фінансів Скотт Бессент і міністр енергетики Кріс Райт все ж брали активну участь у плануванні операції. Однак президент США Дональд Трамп під час ухвалення рішень у сфері національної безпеки часто покладається на вузьке коло найближчих радників. Через це ширші міжвідомчі дискусії щодо можливих економічних наслідків блокади протоки відійшли на другий план.

Нині американська адміністрація намагається пом’якшити наслідки ситуації, однак, за словами джерел, це може зайняти кілька тижнів.

Серед варіантів розглядається, зокрема, супровід нафтових танкерів військово-морськими силами через Ормузьку протоку. Втім у Пентагоні вважають, що на даному етапі такий крок є надто небезпечним.

Війна на Близькому Сході триває вже близько двох тижнів. На тлі ескалації Іран заблокував транзит суден через Ормузьку протоку - один із ключових маршрутів транспортування нафти у світі.

Це спричинило різке зростання світових цін на нафту та подорожчання логістики через підвищення вартості пального. Водночас у медіа з’являлися повідомлення, що Іран міг замінувати протоку.

У Пентагоні заявили, що у разі підтвердження цієї інформації США можуть завдати ударів по іранських суднах у регіоні.

Не пропустіть головне! Підпишіться на наші оновлення в Google!
Або читайте нас там, де вам зручно!
Більше по темі:
Іран Сполучені Штати Америки Близький Схід
Новини
Зеленський назвав ціну рішення США щодо послаблення санкцій проти Росії
Зеленський назвав ціну рішення США щодо послаблення санкцій проти Росії
Аналітика
"Буде щось таке, чого ворог не очікує". Велике інтерв’ю з генералом Комаренком
Уляна Безпалькокерівниця рубрики Війна в Україні "Буде щось таке, чого ворог не очікує". Велике інтерв’ю з генералом Комаренком