У США визнали неготовність до закриття Іраном Ормузької протоки, - CNN

Американські посадовці під час планування військової операції проти Ірану недооцінили ризик того, що Тегеран може перекрити Ормузьку протоку у відповідь на удари США.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на CNN .

За словами джерел, обізнаних з перебігом внутрішніх обговорень, Пентагон і Рада національної безпеки США не повністю врахували потенційні наслідки сценарію, за якого Іран вирішить перекрити один із ключових світових маршрутів транспортування нафти.

Попри те, що під час підготовки операції у нарадах брали участь представники Міністерства енергетики та Міністерства фінансів США, їхні аналітичні оцінки та економічні прогнози не мали достатнього впливу на процес ухвалення рішень.

За словами співрозмовників CNN, міністр фінансів Скотт Бессент і міністр енергетики Кріс Райт все ж брали активну участь у плануванні операції. Однак президент США Дональд Трамп під час ухвалення рішень у сфері національної безпеки часто покладається на вузьке коло найближчих радників. Через це ширші міжвідомчі дискусії щодо можливих економічних наслідків блокади протоки відійшли на другий план.

Нині американська адміністрація намагається пом’якшити наслідки ситуації, однак, за словами джерел, це може зайняти кілька тижнів.

Серед варіантів розглядається, зокрема, супровід нафтових танкерів військово-морськими силами через Ормузьку протоку. Втім у Пентагоні вважають, що на даному етапі такий крок є надто небезпечним.