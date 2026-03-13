ua en ru
В США признали неготовность к закрытию Ираном Ормузского пролива, - CNN

15:50 13.03.2026 Пт
2 мин
Риск блокады был недооценен еще на этапе планирования операции
aimg Мария Науменко
В США признали неготовность к закрытию Ираном Ормузского пролива, - CNN фото: США недооценили последствия блокады Ормузского пролива (facebook.com)

Американские чиновники при планировании военной операции против Ирана недооценили риск того, что Тегеран может перекрыть Ормузский пролив в ответ на удары США.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на CNN.

Читайте также: "Он теряет рассудок": в Сенате США разозлились на Трампа из-за войны в Иране

По словам источников, знакомых с ходом внутренних обсуждений, Пентагон и Совет национальной безопасности США не полностью учли потенциальные последствия сценария, при котором Иран решит перекрыть один из ключевых мировых маршрутов транспортировки нефти.

Несмотря на то, что при подготовке операции в совещаниях участвовали представители Министерства энергетики и Министерства финансов США, их аналитические оценки и экономические прогнозы не имели достаточного влияния на процесс принятия решений.

По словам собеседников CNN, министр финансов Скотт Бессент и министр энергетики Крис Райт все же принимали активное участие в планировании операции. Однако президент США Дональд Трамп при принятии решений в сфере национальной безопасности часто полагается на узкий круг ближайших советников. Из-за этого более широкие межведомственные дискуссии о возможных экономических последствиях блокады пролива отошли на второй план.

Сейчас американская администрация пытается смягчить последствия ситуации, однако, по словам источников, это может занять несколько недель.

Среди вариантов рассматривается, в частности, сопровождение нефтяных танкеров военно-морскими силами через Ормузский пролив. Впрочем, в Пентагоне считают, что на данном этапе такой шаг является слишком опасным.

Война на Ближнем Востоке продолжается уже около двух недель. На фоне эскалации Иран заблокировал транзит судов через Ормузский пролив - один из ключевых маршрутов транспортировки нефти в мире.

Это вызвало резкий рост мировых цен на нефть и подорожание логистики из-за повышения стоимости топлива. В то же время в медиа появлялись сообщения, что Иран мог заминировать пролив.

В Пентагоне заявили, что в случае подтверждения этой информации США могут нанести удары по иранским судам в регионе.

