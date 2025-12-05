У США визначили, яким візам даватимуть пріоритет: перелік категорій

В пріоритеті - інвестори та спортивні фанати

Адміністрація Дональда Трампа доручила посольствам США по всьому світу надавати пріоритет візовим заявкам іноземців, які планують відвідати країну з метою інвестування або участі у чемпіонаті світу з футболу 2026 року, Олімпійських іграх 2028 року та інших великих спортивних заходах.

Держдепартамент зазначив, що заявки від бізнесменів, які планують “значні інвестиції” у США, мають розглядатися першочергово. Такий самий пріоритет діятиме для тих, хто хоче приїхати “на великі спортивні події, що демонструють американську досконалість”.

Водночас усі, хто потребує віз, повинні пройти обов’язкову співбесіду та перевірку на потенційні загрози нацбезпеці. Через це у багатьох посольствах і консульствах утворилися довгі черги для охочих отримати візи категорій B1/B2.

Минулого місяця Трамп оголосив ініціативу FIFA Pass для прискорення призначення співбесід гостям ЧС-2026. Держсекретар США Марко Рубіо повідомив, що уряд відправив понад 400 додаткових консульських офіцерів для обробки заявок, і що в 80% країн дату співбесіди можна отримати протягом 60 днів.

Нові кроки, описані у цьогорічних телеграмах, розширюють дію FIFA Pass і стосуються не лише ЧС-2026, а й Олімпійських ігор та інших великих спортивних подій. Дипмісіям наказано забезпечити достатню кількість слотів для прийому глядачів та інших уболівальників, надаючи їхнім заявкам пріоритет над усіма іншими B1/B2, крім тих, що стосуються “американської реіндустріалізації”.

У пріоритет також включено іноземних дипломатів, держслужбовців, тимчасових сільськогосподарських працівників, релігійних діячів, медиків і студентів навчальних закладів, де частка іноземців не перевищує 15%.

Нові правила для висококваліфікованих працівників H-1B

Окрема телеграма, надіслана у вівторок, містить нові критерії для розгляду заявок на візи H-1B. Консульських працівників закликають “бути насторожі” щодо претендентів, яких можуть вважати причетними до “цензури американців” у соцмережах - у межах європейських та інших глобальних політик модерації контенту.

Візи H-1B дозволяють американським компаніям наймати висококваліфікованих іноземних фахівців. Трамп раніше заявляв про намір запровадити щорічний збір у 100 000 доларів для таких віз.

Держдеп уточнив, що доказами можливої причетності можуть бути:

участь у глобальних політиках модерації, які суперечать принципам свободи слова;

виконання цензурних вимог іноземних урядів;

передача приватних даних американських громадян у межах модерації.

Такі факти можуть бути виявлені у резюме, в попередніх місцях роботи, соцмережах або публічних висловлюваннях заявника.

У документі наголошується, що всі заявники підпадають під ці критерії, але власники або претенденти на H-1B мають проходити найретельнішу перевірку, оскільки багато з них працюють у технологічній сфері, включаючи соцмережі або фінансові компанії, причетні до обмеження свободи вираження.