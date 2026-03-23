США визначили дату завершення війни з Іраном, - Ynet

Інформацію про дату завершення війни виданню розкрило неназване ізраїльське джерело. За його словами, "закінчення війни 9 квітня дасть змогу Трампу прибути до Ізраїлю в День незалежності, щоб отримати Премію Ізраїлю".

Премія Ізраїлю - це найпрестижніша премія, яку вручають у День незалежності країни. Її розмір становить 75 тисяч шекелів (близько 1 млн гривень).

Співрозмовник Ynet також додав, що переговори США та Ірану відбудуться вже цього тижня в Пакистані.

"Американці не інформували Ізраїль про переговори з Калібафом (спікером парламенту Ірану Мохаммедом Калібафом - ред.)", - уточнив він.

Переговори Ірану і США

Нагадаємо, сьогодні, 23 березня, президент США Дональд Трамп повідомив про те, що угода з Іраном може бути укладена протягом п'яти днів або раніше. За його словами, домовитися про мир захотів Тегеран.

Також американський лідер наказав своїм військам призупинити удари по об'єктах на території Ірану.