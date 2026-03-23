США определили дату завершения войны с Ираном, - Ynet

Информацию о дате завершения войны изданию раскрыл неназванный израильский источник. По его словам, "окончание войны 9 апреля позволит Трампу прибыть в Израиль в День независимости, чтобы получить Премию Израиля".

Премия Израиля - это самая престижная премия, которая вручается в День независимости страны. Ее размер составляет 75 тысяч шекелей (около 1 млн гривен).

Собеседник Ynet также добавил, что переговоры США и Ирана пройдут уже на этой неделе в Пакистане.

"Американцы не информировали Израиль о переговорах с Калибафом (спикером парламента Ирана Мохаммедом Калибафом - ред.)", - уточнил он.

Переговоры Ирана и США

Напомним, сегодня, 23 марта, президент США Дональд Трамп сообщил о том, что сделка с Ираном может быть заключена в течение пяти дней или раньше. По его словам, договориться о мире захотел Тегеран.

Также американский лидер приказал своим войскам приостановить удары по объектам на территории Ирана.