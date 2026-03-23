США визначили дату завершення війни з Іраном, - Ynet
Американська влада визначила 9 квітня датою завершення війни проти Ірану. Найближчим часом очікуються переговори Вашингтона і Тегерана.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Ynet.
Інформацію про дату завершення війни виданню розкрило неназване ізраїльське джерело. За його словами, "закінчення війни 9 квітня дасть змогу Трампу прибути до Ізраїлю в День незалежності, щоб отримати Премію Ізраїлю".
Премія Ізраїлю - це найпрестижніша премія, яку вручають у День незалежності країни. Її розмір становить 75 тисяч шекелів (близько 1 млн гривень).
Співрозмовник Ynet також додав, що переговори США та Ірану відбудуться вже цього тижня в Пакистані.
"Американці не інформували Ізраїль про переговори з Калібафом (спікером парламенту Ірану Мохаммедом Калібафом - ред.)", - уточнив він.
Переговори Ірану і США
Нагадаємо, сьогодні, 23 березня, президент США Дональд Трамп повідомив про те, що угода з Іраном може бути укладена протягом п'яти днів або раніше. За його словами, домовитися про мир захотів Тегеран.
Також американський лідер наказав своїм військам призупинити удари по об'єктах на території Ірану.
Водночас джерела Reuters повідомили про те, що США ведуть переговори зі спікером парламенту Ірану Мохаммедом Калібафом.
Сам Калібаф, коментуючи чутки, сказав, що жодних переговорів зі США не було і він продовжує підтримувати верховного лідера своєї країни.