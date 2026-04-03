У повідомленні зазначається, що санкції із Задорнова знімаються. Жодної причини зняття санкцій із російського ексміністра не вказується.

Михайло Задорнов ще з 2022 року перебував під санкціями США. Він очолював російський банк "Открытие" та був причетний до забезпечення істотного джерела доходу для російського режиму. Таким чином, банк Задорнова фінансував війну та геноцид цивільного населення в Україні.

Цікаво, що сам Задорнов, який у 1997-1999 роках очолював міністерство фінансів Росії, у 2024 році подав позов до суду в США з вимогою скасувати санкції. Задорнов заявив, що не вже очолює банк, тому, мовляв, є відсутність підстав для їх запровадження.