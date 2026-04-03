В сообщении отмечается, что санкции с Задорнова снимаются. Никакой причины снятия санкций с российского экс-министра не указывается.

Михаил Задорнов еще с 2022 года находился под санкциями США. Он возглавлял российский банк "Открытие" и был причастен к обеспечению существенного источника дохода для российского режима. Таким образом, банк Задорнова финансировал войну и геноцид гражданского населения в Украине.

Интересно, что сам Задорнов, который в 1997-1999 годах возглавлял министерство финансов России, в 2024 году подал иск в суд в США с требованием отменить санкции. Задорнов заявил, что не уже возглавляет банк, поэтому, мол, есть отсутствие оснований для их введения.