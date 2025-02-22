США висунули власний проект резолюції ООН до річниці вторгнення РФ

Короткий проект резолюції США був висунутий у п'ятницю, 21 лютого. За даними агентства, він складається з трьох абзаців, в яких оплакується загибель людей під час "російсько-українського конфлікту" та підтверджує, що "головною метою Організації Об'єднаних Націй є підтримання міжнародного миру і безпеки та мирне врегулювання суперечок".

Проект резолюції також "закликає до швидкого завершення конфлікту" і далі закликає до "тривалого миру між Україною та РФ".

Росія запропонувала власну поправку в документ, яка, за даними агентства Reuters, виглядає так: "закликає до швидкого припинення конфлікту, зокрема шляхом усунення його першопричин, і далі закликає до тривалого миру між Україною та Росією".

Посол Росії в ООН Василь Небензя назвав проект резолюції США "хорошим кроком". Російський дипломат на умовах анонімності заявив, що якщо російська поправка буде ухвалена Генасамблеєю, то Москва проголосує за резолюцію США.

Небензя сказав, що представники США проінформували його перед тим, як проект був розповсюджений серед 193 членів Генасамблеї.

Посли ЄС в ООН планують зустрітися пізніше у п'ятницю (за Нью-Йоркським часом. - ред.), щоб обговорити такий крок США.

Резолюція України та ЄС

Зазначимо, що резолюція США протиставляє Вашингтон зусиллям Києва та європейських союзників, які висунули власний текст резолюції, голосування за яку заплановане на понеділок, 24 лютого, на засіданні Генасамблеї.

У понеділок, 17 лютого, до Генасамблеї було внесено текст резолюції, розроблений Україною та Європейським Союзом. Вона закликає до деескалації, якнайшвидшого припинення бойових дій і мирного врегулювання відповідно до основоположного Статуту ООН та міжнародного права.

В тексті України та ЄС, "підтверджується нагальна потреба закінчити війну цього року, а також подвоїти дипломатичні зусилля для зменшення ризиків подальшої ескалації та досягнення всеосяжного, справедливого і тривалого миру в Україні".

В українському та європейському тексті наголошується на необхідності виконання попередніх резолюцій ООН, які вимагали від Росії вивести свої війська з міжнародно визнаної території України, а також наполягали на тому, щоб Москва припинила бойові дії.

Україна та ЄС вели переговори з країнами-членами ООН упродовж останнього місяця. Резолюції Генасамблеї не є обов'язковими до виконання, але мають політичну вагу, відображаючи глобальний погляд на війну. Жодна країна не має права вето в Асамблеї.

У перший рік війни Генасамблея ухвалила шість резолюцій щодо конфлікту, які засуджували Москву та вимагали вивести всі свої війська з України.

Найбільшу підтримку отримала резолюція у жовтні 2022 року, яка засудила "спробу незаконної анексії" Росією чотирьох областей країни. Тоді документ підтримали 143 держави.