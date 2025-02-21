США ще роздумують, чи підтримувати резолюцію ООН щодо України

США ще не вирішили, чи підтримуватимуть резолюцію ООН із засудженням російської агресії щодо України. Документ присвячений третім роковинам повномасштабного вторгнення Росії.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на "Голос Америки" .

"Ми не ухвалили рішення щодо цього. Вашингтон ще вирішує. Тому, сподіваюся, ми незабаром ухвалимо рішення", - відповів виданню координатор постійної місії США в ООН Джон Келлі.

Американський високопосадовець додав, що наразі очікує відповіді із США щодо голосування на підтримку цієї резолюції.

"Нам потрібно буде подивитися, які інструкції ми отримаємо з Вашингтона. Тому, сподіваюся, вони скоро прийдуть", - сказав Келлі.

Резолюція ООН

Резолюція ООН до третіх роковин повномасштабного вторгнення підтримує територіальну цілісність України та знову вимагає від Росії вивести свої війська.

За даними Reuters, документ "закликає до деескалації, якнайшвидшого припинення бойових дій і мирного вирішення війни проти України ... відповідно до Статуту ООН і міжнародного права".

Окрім того, в резолюції ООН нагадує "про необхідність повного виконання відповідних резолюцій, прийнятих у відповідь на агресію проти України".

Повідомляється, що авторами документа є понад 50 країн. Резолюцію до третіх роковин вторгнення Росії до України мають винести на голосування Генеральної Асамблеї ООН у понеділок, 24 лютого.