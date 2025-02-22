Путін і Зеленський мають зустрітися разом, - Трамп

Главу Білого дому спитали чи вважає він Путіна диктатором. Трамп ухилився від відповіді та заявив, що Путін і Зеленський повинні зустрітися разом, тому що "ми хочемо зупинити вбивства мільйонів людей і молодих солдатів".

"Я бачив фото поля бою з супутника, ви ніколи не бачили таких знімків. Гинуть тисячі солдатів на тиждень, тому я хочу бачити припинення вогню і довести угоду до кінця. Я думаю, у нас є шанс досягти угоди", - сказав президент.

"І як упевнитися, що Росія теж хоче цього?", - поставив Трамп запитання самому собі, - але не відповів на нього, вкотре повторивши, що "ця війна не повинна була початися".