Путін і Зеленський мають зустрітися разом, - Трамп
Президенти України Володимир Зеленський та Росії Володимир Путін мають провести спільну зустріч. На переговорах лідерам слід обговорити завершення війни в Україні.
Про це заявив президент США Дональд Трамп, повідомляє РБК-Україна з посиланням на Sky News.
Главу Білого дому спитали чи вважає він Путіна диктатором. Трамп ухилився від відповіді та заявив, що Путін і Зеленський повинні зустрітися разом, тому що "ми хочемо зупинити вбивства мільйонів людей і молодих солдатів".
"Я бачив фото поля бою з супутника, ви ніколи не бачили таких знімків. Гинуть тисячі солдатів на тиждень, тому я хочу бачити припинення вогню і довести угоду до кінця. Я думаю, у нас є шанс досягти угоди", - сказав президент.
"І як упевнитися, що Росія теж хоче цього?", - поставив Трамп запитання самому собі, - але не відповів на нього, вкотре повторивши, що "ця війна не повинна була початися".
Позиція Трампа щодо війни в Україні
Дональд Трамп ще під час виборчої кампанії неодноразово обіцяв завершити війну в Україні. Після вступу на посаду президента США, з минулого тижня він почав робити проросійські заяви і фактично звинуватив у початку війни керівництво України.
Зокрема, на думку Трампа, президент Володимир Зеленський є "диктатором без виборів", адже за три роки війни він нічого нічого не зробив для завершення війни.
В п'ятницю, 21 лютого, глава Білого дому заявив, що Росія винна у війні, але також переклав провину за це на Зеленського та екс-президента США Джо Байдена.
Крім того, на думку Трампа, Путін хоче укласти мирну угоду, але додав, що "він не повинен укладати угоду, бо міг би захопити всю Україну".
Він також переконаний, що Європа нічого не зробила для припинення війни в Україні.
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