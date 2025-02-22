США выдвинули собственный проект резолюции ООН к годовщине вторжения РФ

Краткий проект резолюции США был выдвинут в пятницу, 21 февраля. По данным агентства, он состоит из трех абзацев, в которых оплакивается гибель людей во время "российско-украинского конфликта" и подтверждает, что "главной целью Организации Объединенных Наций является поддержание международного мира и безопасности и мирное урегулирование споров".

Проект резолюции также "призывает к скорейшему завершению конфликта" и далее призывает к "длительному миру между Украиной и РФ".

Россия предложила собственную поправку в документ, которая, по данным агентства Reuters, выглядит так: "призывает к быстрому прекращению конфликта, в частности путем устранения его первопричин, и далее призывает к длительному миру между Украиной и Россией".

Посол России в ООН Василий Небензя назвал проект резолюции США "хорошим шагом". Российский дипломат на условиях анонимности заявил, что если российская поправка будет принята Генеральной Ассамблеей, то Москва проголосует за резолюцию США.

Небензя сказал, что представители США проинформировали его перед тем, как проект был распространен среди 193 членов Генассамблеи.

Послы ЕС в ООН планируют встретиться позже в пятницу (по Нью-Йоркскому времени. - ред.), чтобы обсудить такой шаг США.

Резолюция Украины и ЕС

Отметим, что резолюция США противопоставляет Вашингтон усилиям Киева и европейских союзников, которые выдвинули собственный текст резолюции, голосование за которую запланировано на понедельник, 24 февраля, на заседании Генассамблеи.

В понедельник, 17 февраля, в Генассамблею был внесен текст резолюции, разработанный Украиной и Европейским Союзом. Она призывает к деэскалации, скорейшему прекращению боевых действий и мирному урегулированию в соответствии с основополагающим Уставом ООН и международным правом.

В тексте Украины и ЕС, "подтверждается настоятельная необходимость закончить войну в этом году, а также удвоить дипломатические усилия для уменьшения рисков дальнейшей эскалации и достижения всеобъемлющего, справедливого и длительного мира в Украине".

В украинском и европейском тексте подчеркивается необходимость выполнения предыдущих резолюций ООН, которые требовали от России вывести свои войска с международно признанной территории Украины, а также настаивали на том, чтобы Москва прекратила боевые действия.

Украина и ЕС вели переговоры со странами-членами ООН в течение последнего месяца. Резолюции Генассамблеи не являются обязательными к исполнению, но имеют политический вес, отражая глобальный взгляд на войну. Ни одна страна не имеет права вето в Ассамблее.

В первый год войны Генассамблея приняла шесть резолюций по конфликту, которые осуждали Москву и требовали вывести все свои войска из Украины.

Наибольшую поддержку получила резолюция в октябре 2022 года, которая осудила "попытку незаконной аннексии" Россией четырех областей страны. Тогда документ поддержали 143 государства.