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США вперше з початку війни не будуть співавторами резолюції ООН щодо України, - Reuters

Четвер 20 лютого 2025 16:22
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США вперше з початку війни не будуть співавторами резолюції ООН щодо України, - Reuters Фото: США відмовляються бути співавторами резолюції ООН на підтримку України (Getty Images)
Автор: Тетяна Степанова

США вперше з початку війни відмовляються бути співавтором проєкту резолюції ООН, присвяченого третім роковинам вторгнення Росії в Україну. Вона підтримує територіальну цілісність країни та засуджує російську агресію.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters.

"Схоже, цей крок відображає розбіжності між українським президентом Володимиром Зеленським і президентом США Дональдом Трампом, які намагаються швидко припинити війну в Україні й чия команда вела переговори з Росією без участі Києва", - зазначає агенство.

Проєкт резолюції Генеральної Асамблеї ООН, з яким ознайомилося Reuters, засуджує російську агресію та підтверджує відданість суверенітету, незалежності, єдності та територіальній цілісності України в межах її міжнародно визнаних кордонів. Його підтримали понад 50 країн.

"У попередні роки Сполучені Штати послідовно виступали співавторами таких резолюцій на підтримку справедливого миру в Україні", - заявило джерело Reuters.

За словами співрозмовника агенства, не було зрозуміло, коли спливає термін підтримки проєкту резолюції, і Вашингтон все ще може змінити свою думку.

Зазначається, що голосування в ООН, яке вважається важливим сигналом глобальної підтримки України в умовах, коли адміністрація Дональда Трампа, схоже, переходить на бік Росії у війні, все ще може відбутися без підтримки США, але має менше шансів отримати широку підтримку в Генеральній Асамблеї.

"Наразі ситуація така, що вони (США - ред.) не підпишуть його", - сказало дипломатичне джерело Reuters.

Воно додало, що наразі тривають спроби заручитися підтримкою інших країн, у тому числі країн Глобального Півдня.

Випади Трампа у бік Зеленського

Нагадаємо, президент США після переговорів американських та російських чиновників у Саудівській Аравії заявив, що рейтинг довіри до Зеленського нібито становить лише 4% та висловив невдоволення тим, що в Україні не проводять вибори під час війни. Окрім того, він назвав Зеленського "диктатором без виборів".

Також президент США заявив, що Росія має "козирі" у переговорах щодо війни в Україні, оскільки Москва "захопила велику територію".

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