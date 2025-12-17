США виступили проти конфіскації російських активів у Європі, - The Times

Позиція США щодо конфіскації активів РФ

Сполучені Штати не підтримують ініціативи Європейського союзу, які передбачають конфіскацію російських суверенних активів.

За інформацією видання, представники американської адміністрації в приватному порядку попереджають європейських партнерів про можливі наслідки таких кроків.

Зокрема, у Вашингтоні дають зрозуміти, що в разі вилучення коштів Євросоюзу і Великій Британії надалі доведеться компенсувати ці суми.

Попередження для Європи та Британії

"Європейцям доведеться це повернути", - заявило джерело газети, наголосивши, що тема російських активів посідає важливе місце в обговореннях можливих параметрів мирного врегулювання, вочевидь, не даючи можливості Україні компенсувати наслідки війни коштом Росії.

Як наголошується, це питання включено до переліку ключових елементів мирного плану Дональда Трампа, і перебуває на постійному контролі переговорних груп.

Побоювання Вашингтона

У публікації йдеться, що американська сторона побоюється негативних наслідків конфіскації суверенних активів РФ.

У США вважають, що такий крок може призвести до затягування конфлікту і одночасно позбавити Захід одного з небагатьох інструментів тиску на Москву.

На думку джерел, збереження активів у замороженому стані розглядають як більш гнучкий важіль впливу в рамках подальших переговорів.