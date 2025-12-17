США виступили проти конфіскації російських активів у Європі, - The Times

Питання заморожених російських активів знову опинилося в центрі міжнародних розбіжностей. Підходи США і країн Євросоюзу щодо цього напрямку помітно розходяться.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на публікацію британської газети The Times.
Сполучені Штати не підтримують ініціативи Європейського союзу, які передбачають конфіскацію російських суверенних активів.
За інформацією видання, представники американської адміністрації в приватному порядку попереджають європейських партнерів про можливі наслідки таких кроків.
Зокрема, у Вашингтоні дають зрозуміти, що в разі вилучення коштів Євросоюзу і Великій Британії надалі доведеться компенсувати ці суми.
"Європейцям доведеться це повернути", - заявило джерело газети, наголосивши, що тема російських активів посідає важливе місце в обговореннях можливих параметрів мирного врегулювання, вочевидь, не даючи можливості Україні компенсувати наслідки війни коштом Росії.
Як наголошується, це питання включено до переліку ключових елементів мирного плану Дональда Трампа, і перебуває на постійному контролі переговорних груп.
У публікації йдеться, що американська сторона побоюється негативних наслідків конфіскації суверенних активів РФ.
У США вважають, що такий крок може призвести до затягування конфлікту і одночасно позбавити Захід одного з небагатьох інструментів тиску на Москву.
На думку джерел, збереження активів у замороженому стані розглядають як більш гнучкий важіль впливу в рамках подальших переговорів.
Нагадуємо, що представник Білого дому спростував публікацію Bloomberg про нібито підготовку США санкцій проти енергетичного сектора Росії. В адміністрації заявили, що інформація агентства про можливе введення обмежень у разі відмови Володимира Путіна від потенційної мирної угоди не відповідає дійсності.
Зазначимо, що президент США Дональд Трамп знову заявив, що процес досягнення домовленостей щодо припинення війни в Україні, за його словами, перебуває на фінальній стадії. При цьому він високо оцінив роботу свого спецпредставника Стіва Віткоффа, охарактеризувавши його як ефективного і результативного перемовника.