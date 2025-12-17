США выступили против конфискации российских активов в Европе, - The Times

Вопрос замороженных российских активов вновь оказался в центре международных разногласий. Подходы США и стран Евросоюза по этому направлению заметно расходятся.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на публикацию британской газеты The Times.
Соединенные Штаты не поддерживают инициативы Европейского союза, предполагающие конфискацию российских суверенных активов.
По информации издания, представители американской администрации в частном порядке предупреждают европейских партнеров о возможных последствиях подобных шагов.
В частности, в Вашингтоне дают понять, что в случае изъятия средств Евросоюзу и Великобритании в дальнейшем придется компенсировать эти суммы.
"Европейцам придется это вернуть", — заявил источник газеты, подчеркнув, что тема российских активов занимает важное место в обсуждениях возможных параметров мирного урегулирования, очевидно, не давая возможности Украине компенсировать последствия войны на счет России.
Как отмечается, данный вопрос включен в перечень ключевых элементов мирного плана Дональда Трампа, и находится на постоянном контроле переговорных групп.
В публикации говорится, что американская сторона опасается негативных последствий конфискации суверенных активов РФ.
В США считают, что такой шаг может привести к затягиванию конфликта и одновременно лишить Запад одного из немногих инструментов давления на Москву.
По мнению источников, сохранение активов в замороженном состоянии рассматривается как более гибкий рычаг влияния в рамках дальнейших переговоров.
Напоминаем, что представитель Белого дома опроверг публикацию Bloomberg о якобы подготовке США санкций против энергетического сектора России. В администрации заявили, что информация агентства о возможном введении ограничений в случае отказа Владимира Путина от потенциального мирного соглашения не соответствует действительности.
Отметим, что президент США Дональд Трамп вновь заявил, что процесс достижения договоренностей по прекращению войны в Украине, по его словам, находится на финальной стадии. При этом он высоко оценил работу своего спецпредставителя Стива Уиткоффа, охарактеризовав его как эффективного и результативного переговорщика.