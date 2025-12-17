США выступили против конфискации российских активов в Европе, - The Times

Позиция США по конфискации активов РФ

Соединенные Штаты не поддерживают инициативы Европейского союза, предполагающие конфискацию российских суверенных активов.

По информации издания, представители американской администрации в частном порядке предупреждают европейских партнеров о возможных последствиях подобных шагов.

В частности, в Вашингтоне дают понять, что в случае изъятия средств Евросоюзу и Великобритании в дальнейшем придется компенсировать эти суммы.

Предупреждение для Европы и Британии

"Европейцам придется это вернуть", — заявил источник газеты, подчеркнув, что тема российских активов занимает важное место в обсуждениях возможных параметров мирного урегулирования, очевидно, не давая возможности Украине компенсировать последствия войны на счет России.

Как отмечается, данный вопрос включен в перечень ключевых элементов мирного плана Дональда Трампа, и находится на постоянном контроле переговорных групп.

Опасения Вашингтона

В публикации говорится, что американская сторона опасается негативных последствий конфискации суверенных активов РФ.

В США считают, что такой шаг может привести к затягиванию конфликта и одновременно лишить Запад одного из немногих инструментов давления на Москву.

По мнению источников, сохранение активов в замороженном состоянии рассматривается как более гибкий рычаг влияния в рамках дальнейших переговоров.