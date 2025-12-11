США виступили на боці Росії в ООН: Україна втратила підтримку

Генеральна Асамблея ООН схвалила резолюцію про розширення міжнародного співробітництва та зменшення наслідків Чорнобильської катастрофи.

Документ, ініційований Україною, підтримали представники 97 держав. Однак до списку країн, які виступили проти, несподівано увійшли США, приєднавшись до Росії, Білорусі, Китаю, Північної Кореї, Нікарагуа та Нігеру. Ще 39 делегацій вирішили утриматися.

Що містить документ

Резолюція визнає тривалі наслідки аварії на ЧАЕС і необхідність допомоги постраждалим територіям.

У документі висловлено стурбованість пошкодженням нового конфайнмента 14 лютого 2025 року після атаки російського дрона, що поставило під загрозу багаторічні міжнародні зусилля із захисту об'єкта.

Також закріплено офіційне використання української транслітерації Chornobyl у матеріалах ООН, включно з назвою Міжнародного дня пам'яті 26 квітня.

Генасамблея призначила спеціальне засідання на 24 квітня 2026 року, присвячене 40-річчю трагедії.

Чому США проголосували проти

Представниця американської делегації пояснила, що рішення пов'язане не зі зміною позиції щодо ядерної безпеки України, а з незгодою зі згадками Порядку денного до 2030 року.

За її словами, ці положення "просувають програму м'якого глобального управління, несумісну з національним суверенітетом США".

Водночас дипломат наголосила, що Вашингтон продовжить підтримувати міжнародні ініціативи у сфері ядерної безпеки та зусилля щодо запобігання інцидентам на українських атомних об'єктах.

Українська позиція

Постійний представник України при ООН заявив, що спроби Білорусі пропонувати альтернативний текст виглядають цинічно з огляду на надання території для російського вторгнення, включно із захопленням ЧАЕС у перші дні повномасштабної війни. Також він наголосив на важливості відмови від радянської транслітерації Chernobyl як від елемента імперіалістичної спадщини.