США выступили на стороне России в ООН: Украина лишилась поддержки

Генеральная Ассамблея ООН одобрила резолюцию о расширении международного сотрудничества и уменьшении последствий Чернобыльской катастрофы.

Документ, инициированный Украиной, поддержали представители 97 государств. Однако в список стран, выступивших против, неожиданно вошли США, присоединившись к России, Беларуси, Китаю, Северной Корее, Никарагуа и Нигеру. Еще 39 делегаций решили воздержаться.

Что содержит документ

Резолюция признает длительные последствия аварии на ЧАЭС и необходимость помощи пострадавшим территориям.

В документе выражена обеспокоенность повреждением нового конфайнмента 14 февраля 2025 года после атаки российского дрона, что поставило под угрозу многолетние международные усилия по защите объекта.

Также закреплено официальное использование украинской транслитерации Chornobyl в материалах ООН, включая название Международного дня памяти 26 апреля.

Генассамблея назначила специальное заседание на 24 апреля 2026 года, посвященное 40-летию трагедии.

Почему США проголосовали против

Представительница американской делегации пояснила, что решение связано не с изменением позиции относительно ядерной безопасности Украины, а с несогласием с упоминаниями Повестки дня до 2030 года.

По ее словам, эти положения "продвигают программу мягкого глобального управления, несовместимую с национальным суверенитетом США".

При этом дипломат подчеркнула, что Вашингтон продолжит поддерживать международные инициативы в сфере ядерной безопасности и усилия по предотвращению инцидентов на украинских атомных объектах.

Украинская позиция

Постоянный представитель Украины при ООН заявил, что попытки Беларуси предлагать альтернативный текст выглядят цинично, учитывая предоставление территории для российского вторжения, включая захват ЧАЭС в первые дни полномасштабной войны. Также он отметил важность отказа от советской транслитерации Chernobyl как от элемента империалистического наследия.