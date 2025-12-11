ISW: Кремль готовий залучати неактивний резерв для війни з Україною

У Росії можуть почати приховану мобілізацію резервістів на тлі виснаження добровольчого ресурсу для участі у війні проти України. Це створює нові політичні та військові ризики для Кремля.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на публікацію Інституту вивчення війни (ISW ).

На тлі вичерпання ресурсу добровольців для війни проти України Росія, ймовірно, готує таємну мобілізацію резервістів.

Аналітики Інституту вивчення війни (ISW) зазначили, що новий указ російського лідера від 8 грудня дає змогу призивати невизначену кількість резервістів на обов'язкову службу та проходження військових зборів у 2026 році.

Суть указу

Документ, підписаний 8 грудня, не обмежує використання неактивних резервістів у бойових операціях.

Це дає можливість для Кремля залучати стратегічний резерв для виконання різних завдань під час або після проходження зборів.

При цьому масштаби відкритої мобілізації поки що залишаються під питанням, і аналітики вважають, що найімовірніше буде використовуватися поступовий набір резервістів на постійній основі.

Можливі наслідки

Призов резервістів дасть змогу формувати війська з меншими витратами і частково демобілізувати мобілізованих у 2022 році військовослужбовців.

Однак такий підхід створює нові політичні ризики для російської влади, оскільки прихована мобілізація може викликати невдоволення серед населення й ускладнити внутрішню ситуацію в країні.

Оцінка аналітиків

Інститут вивчення війни підкреслює, що указ створює механізми для таємного залучення резервістів, не роблячи процес публічним.

При цьому використання неактивних резервістів може розширювати можливості Кремля у військовій сфері, але водночас посилює ймовірність політичної нестабільності всередині країни.