В США виставили Ірану дедлайн для укладення угоди, - Axios

У Вашингтоні вважають нинішній дипломатичний процес, імовірно, останнім шансом для досягнення домовленості, який Дональд Трамп готовий надати перед можливим переходом до масштабної військової операції США та Ізраїлю.

Американська сторона очікує на офіційну ініціативу Тегерана. Посланці президента - Стів Віткофф і Джаред Кушнер - планують прибути до Женева 27 лютого, якщо іранська пропозиція надійде найближчими днями.

За словами американського чиновника, у разі отримання документа сторони можуть розпочати детальні переговори щодо параметрів майбутньої угоди. У Вашингтоні також не виключають можливість тимчасових домовленостей як проміжного кроку перед укладенням повноцінної угоди.

Під час попередніх переговорів американські представники передали міністру закордонних справ Ірану Аббас Арагчі позицію США щодо повної відмови від збагачення урану на території країни. Водночас у Білому домі готові розглянути варіант обмеженого або символічного збагачення за умови, що це унеможливить створення ядерної зброї.

Арагчі заявив, що іранська сторона завершує підготовку власної пропозиції та передасть її після погодження політичним керівництвом у Тегерані.

Тим часом частина американських політиків закликає до жорсткішого курсу. Сенатор Ліндсі Грем публічно розкритикував поради оточення президента щодо утримання від військових дій, заявивши, що зволікання може мати серйозні наслідки.

Водночас радники Трампа зазначають, що президент зберігає можливість змінити підхід у будь-який момент, хоча наразі частина його команди виступає за продовження дипломатичних зусиль.