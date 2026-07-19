США вісім днів поспіль б'ють по Ірану, щоб помститися за загиблих солдатів

Сполучені Штати завдали нових масованих авіаударів по території Ірану. Президент Дональд Трамп наказав знищити військову спроможність Тегерана після смертоносної атаки на американську базу в Йорданії.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Центральне командування США (CENTCOM).
Бомбардування почалися 19 липня о 18:00 за східним часом. Це вже восьма ніч поспіль, коли авіація США атакує цілі всередині Ірану.
Головна мета - Корпус вартових ісламської революції (КВІР). Саме ці підрозділи атакували американських військових у Йорданії минулої ночі.
Окрім помсти, Вашингтон має стратегічне завдання. США хочуть розчистити шлях для торгових суден в Ормузькій протоці. Іран тривалий час погрожував судноплавству, і тепер Штати планують позбавити Тегеран цієї можливості.
Трамп наказав послабити здатність Тегерана блокувати морські шляхи. Авіаудари спрямовані на військову інфраструктуру та склади зброї.
Військова операція триває з лютого. Втрати американського контингенту зростають:
Напередодні у США заявили про загибель двох солдатів після атаки Ірану. Згідно з заявою, американська армія зазнала втрат у Йорданії.
Тим часом заступник глави МЗС Ірану офіційно заявив, що Тегеран припиняє виконання своїх зобов'язань щодо угоди про припинення вогню.