UA

Новини
+
-

Новини України
Війна в Україні
Економіка
Світ
Надзвичайні події

Аналітика
+
-

Аналітика
Статті
Інтерв'ю
Точка зору

Політика

Бізнес
+
-

Бізнес
Економіка
Фінанси
Авто
Tech
Енергетика
Біла економіка

Життя
+
-

Життя
Гроші
Зміни
Освіта
Суспільство

Розваги
+
-

Розваги
Шоу бізнес
Поради
Гороскопи
Свята
Цікаве
Спорт

Lifestyle
+
-

Lifestyle
Психологія
Їжа
Подорожі
Здорове життя
Мода та краса
Drone Deals Ормузька протока Війна в Україні

США вісім днів поспіль б'ють по Ірану, щоб помститися за загиблих солдатів

07:30 19.07.2026 Нд
2 хв
Чого окрім помсти бажає добитись Трамп?
aimg Пилип Бойко
Фото: ВПС США (Getty Images)

Сполучені Штати завдали нових масованих авіаударів по території Ірану. Президент Дональд Трамп наказав знищити військову спроможність Тегерана після смертоносної атаки на американську базу в Йорданії.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Центральне командування США (CENTCOM).

Бомбардування почалися 19 липня о 18:00 за східним часом. Це вже восьма ніч поспіль, коли авіація США атакує цілі всередині Ірану.

Головна мета - Корпус вартових ісламської революції (КВІР). Саме ці підрозділи атакували американських військових у Йорданії минулої ночі.

Окрім помсти, Вашингтон має стратегічне завдання. США хочуть розчистити шлях для торгових суден в Ормузькій протоці. Іран тривалий час погрожував судноплавству, і тепер Штати планують позбавити Тегеран цієї можливості.

Трамп наказав послабити здатність Тегерана блокувати морські шляхи. Авіаудари спрямовані на військову інфраструктуру та склади зброї.

Втрати армії США в Ірані

Військова операція триває з лютого. Втрати американського контингенту зростають:

  • 17 липня двоє військових загинули в Йорданії.
  • Ще один солдат досі вважається зниклим безвісти.
  • Загальна кількість загиблих з початку війни досягла 16 осіб.
  • Поранення за час операції дістали вже 420 військовослужбовців.

Контекст новини

Напередодні у США заявили про загибель двох солдатів після атаки Ірану. Згідно з заявою, американська армія зазнала втрат у Йорданії.

Тим часом заступник глави МЗС Ірану офіційно заявив, що Тегеран припиняє виконання своїх зобов'язань щодо угоди про припинення вогню.

Не пропустіть головне! Підпишіться на наші оновлення в Google!
Або читайте нас там, де вам зручно!
Більше по темі:
Сполучені Штати АмерикиІран