США вісім днів поспіль б'ють по Ірану, щоб помститися за загиблих солдатів

Контекст новини

Напередодні у США заявили про загибель двох солдатів після атаки Ірану. Згідно з заявою, американська армія зазнала втрат у Йорданії.

Тим часом заступник глави МЗС Ірану офіційно заявив, що Тегеран припиняє виконання своїх зобов'язань щодо угоди про припинення вогню.